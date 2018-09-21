بعد ساعات من إطلاقه خلل بشاشة آيفون XS Max

المصدر: البيان الالكتروني

اصطفت الجماهير حول العالم فى طوابير أمام متاجر أبل، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم لشراء هاتفيها الجديدين iPhone XS وXS Max وكانت استراليا من أوائل البلدان التي احتشد فيها الالاف امام متاجر أبل لنيل أيقونة أبل الجديدة.

ورغم أنه لم تمض ساعات على إطلاق أبل لهاتفيها الجديدين إلا إن أحد الأشخاص ويدعى مصطفى علي من أستراليا قال إن هاتفه الجديد من أبل يعاني من مشكلة بالشاشة.

أظهرت صورة للهاتف مرفقة مع تغريدة علي وجود خط طولي في الشاشة يوضح بأن الشاشة لاتعمل وأن بها خللا ما .

وعلق مصطفى مبدياً امتعاضه قائلاً "iPhoneMaxdisappointment#".

واحتشد الآلاف حول العالم ليكونوا من أوائل الذين يحصلون على هذه الهواتف.

وفي دبي سارع المئات من المقيمين والسيّاح من عشاق هواتف "آيفون" إلى متجر "آبل" في دبي مول لشراء أو استلام هواتفهم الجديدة التي تتراوح أسعارها بين 4,229 إلى 6,129 درهم متضمنة الضريبة،. ويظهر هذا الفيديو أول الحاصلين على هواتف أبل في الإمارات.

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