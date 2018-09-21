بالصور...إقبال كبير على هواتف "آيفون" الجديدة في دبي مول

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي ، تصوير – خولة الدبوس

سارع المئات من المقيمين والسيّاح من عشاق هواتف "آيفون" منذ ساعات الفجر الأولى من صباح اليوم الجمعة إلى متجر "آبل" في دبي مول لشراء أو استلام هواتفهم الجديدة "ايفون XS" و"آيفون XS Max"، أفضل وأقوى هواتف "آبل" على الإطلاق حتى الآن، التي تتراوح أسعارها من 4,229 إلى 6,129 درهم متضمنة الضريبة، فيما سيتوجب على الراغبين بشراء ثالث هواتف الشركة لهذا العام "آيفون XR" الانتظار حتى 26 أكتوبر للحصول على الهاتف.

كما فتحت "اتصالات" و"دو" الطلب على الهواتف الجديدة مع باقات بيانات وتسهيلات دفع مرنة تصل لمدة 24 شهرًا مع منح أولوية تسليم الهواتف الجديدة لطلبات الشراء المقدمة مسبقًا عبر الإنترنت أو عبر منافذ بيع اتصالات، في غضون 3-5 أيام عمل من التاريخ الرسمي لإطلاق الجهاز.