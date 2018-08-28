ترامب يهاجم غوغل

المصدر: وكالات

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، اليوم الثلاثاء شركة غوغل بالتدخل عن طريق تحويل نتائج البحث الخاصة به بهدف تجنب إظهار النتائج الإيجابية عنه وإظهار النتائج السلبية بدلا من ذلك، وهدد بشكل غامض باتخاذ إجراء اليوم الثلاثاء .

وقال ترامب في تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" : تقوم غوغل وآخرون بحجب الأصوات المحافظة وإخفاء المعلومات والأخبار الجيدة .. إنهم يسيطرون على ما نستطيع وما لا نستطيع رؤيته. هذا موقف خطير للغاية - وستتم معالجته!"

وجاءت تغريدات اليوم الثلاثاءبعد منشور يوم السبت الماضي على موقع بي جيه ميديا ، وهو موقع محافظ صغير ، يزعم فيه أن 96 في المائة من نتائج البحث عن كلمة " ترامب" على محرك بحث أخبار " غوغل" كانت نتائجها ذات اتجاه يميل لليسار.

وذكر المقال "على الرغم من أنها غير علمية ، إلا أن النتائج تشير إلى وجود نمط من التحيز ضد المحتوى الذى يميل إلى اليمين".

في تغريدته ، والتي لم يذكر فيها اسم موقع بي جيه ميديا ، قال ترامب إن "نتائج بحث غوغل عن" أخبار ترامب " لم تظهر سوى عرض وتقارير لوسائل الإعلام المزيفة وبعبارة أخرى ، أنهم قاموا بتزويرها ، بالنسبة لي وللآخرين ، لدرجة أن جميع الأخبار والموضوعات تقريبًا تكون سيئة ".

وزعم ترامب أن 96 في المائة من نتائج البحث "كانت من وسائل الإعلام التي تميل لليسار الوطني .. شيء خطير للغاية".

وفي يوليو الماضي ، أدان ترامب غرامة قياسية بقيمة 5 مليارات دولار فرضها المنظمون في الاتحاد الأوروبي على انتهاكات المنافسة من جانب غوغل ، والتي وصفها بأنها "واحدة من شركاتنا العظيمة".