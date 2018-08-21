ترامب: تحكّم "فيسبوك" و"تويتر" في المحتوى أمر خطر جداَ

المصدر: البيان الالكتروني

وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقادات إلى الشركات التي تدير مواقع التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و "تويتر".

واعتبر ترامب في تصريح لوكالة "رويترز" تحكم هذه الشركات في محتوى المواقع الاجتماعية أمرا "خطيرا جدا".

وقال ترامب: "لن أذكر أي أسماء، ولكن عندما يحجبون أشخاصا معينين على "تويتر" و"فيسبوك" ويتخذون هذا القرار، أعتبر ذلك أمرا خطيرا بالفعل، لأن ذلك يطالك أنت غدا".

وكان ترامب قد وجه انتقادات إلى إدارات مواقع التواصل الاجتماعي قبل يومين، متهما إياها بـ "التمييز" ضد "الأصوات المحافظة" والجمهوريين.

وجاء ذلك حسب "سوريا اليوم" في أعقاب اتخاذ شركات "آبل" و"ألفابت" و"يوتيوب" و"فيسبوك" بعض الخطوات لحجب منشورات للإعلامي الأميركي أليكس جونز، المؤيد لترامب والمعروف بمعتقداته المحافظة وميوله لنظريات المؤامرة. كما تم تعليق حسابه على "تويتر" مؤقتا.

بالإضافة إلى ذلك أعرب المشرعون الأميركيون عن قلقهم إزاء ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي مثل "تويتر" و"فيسبوك"، متهمين جهات مختلفة بإطلاق حملات دعائية للتأثير على نتائج الانتخابات الأمريكية من خلال تلك المواقع.