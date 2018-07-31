فيسبوك تغلق حسابات متورطة في التأثير على الانتخابات الأميركية

المصدر: وكالات

قالت شركة فيسبوك الثلاثاء إنها أغلقت أكثر من 50 صفحة وحساباً وهمياً متورطة فيما يبدو أنه محاولة "منسقة" للتأثير على الرأي العام في قضايا سياسية قبل انتخابات منتصف الولاية التي ستجري في الولايات المتحدة في نوفمبر.

وقالت الشركة انها لم تتمكن من ربط تلك الحسابات على اكبر شبكة تواصل اجتماعي في العالم وموقعها لتبادل الصور "انستغرام" وبين جهات روسية يقول مسؤولون اميركيون انها استخدمت الموقع لنشر معلومات كاذبة قبل انتخابات الرئاسة الاميركية 2016.

الا ان الشركة قالت ان "بعض النشاطات تتشابه" مع نشاطات وكالة ابحاث الانترنت الروسية التي مقرها سانت بطرسبرغ والتي ادارت العديد من حسابات فيسبوك الكاذبة التي استخدمت للتأثير على التصويت في 2016.

وقالت فيسبوك في سلسلة من المنشورات "نقوم باإغلاق 32 صفحة وحساباً تشارك في سلوك منسق" دون أن تقول أن مجموعة أو بلداً معيناً مسؤولاً.

وأضافت "نحن لا نزال في المراحل المبكرة جداً من التحقيقات وليست لدينا كل الحقائق ومن بينها الجهة التي يمكن ان تكون وراء هذا".

وتابعت "ولكننا نكشف عن ما نعرفه اليوم نظرا للعلاقة بين اللاعبين السيئين والاحتجاجات المخطط لها في واشنطن

وقالت انها اطلعت الاجهزة الامنية الاميركية والكونغرس وشركات تكنولوجيا على المعلومات التي لديها.

وأوضحت أن الأشخاص الذين يقفون وراء الحملة "كانوا أكثر حرصاً على إخفاء آثارهم .. ووجدنا دليلاً على بعض الروابط بين هذه الحسابات وبين حسابات وكالة أبحاث الانترنت التي قمنا بتعطيلها العام الماضي (..) ولكن هناك اختلافات كذلك".

ومن بين الصفحات الأكثر متابعة التي أغلقت موقع "ريزسترز" و"ازتلان وورييرز".