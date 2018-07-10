هذا الرئيس هو الأكثر متابعة على تويتر!

المصدر: أ ف ب

أظهرت دراسة سنوية اعدتها شركة "بورسون كون اند وولف" المتخصصة بالاعلام والعلاقات العامة أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يحظى بأكبر عدد متابعين على تويتر بين قادة العالم متقدما على البابا فرنسيس ورئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي.

وأفادت الدراسة التي حملت عنوان "تويبلوماسي" أنه مع حوالى 52 مليون متابع لحسابه "أصبح ترامب القائد العالمي الأكثر متابعة على تويتر في أكتوبر 2017 حين تجاوز البابا فرنسيس الذي أصبح الثاني عالميا مع أكثر من 47 مليون متابع لحساباته في تسع لغات".

ويحتل "رئيس الوزراء الهندي المرتبة الثالثة والرابعة مع 42 مليون متابع لحسابه الشخصي و26 مليون متابع لحسابه الرسمي".

وفي أوروبا، تصدرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اللائحة مع أكثر من خمسة ملايين متابع لحسابها الرسمي الخاص برئيس الحكومة البريطانية ويليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أكثر من ثلاثة ملايين) الذي ارتفع عدد متابعيه بمعدل ثلاثة أضعاف منذ انتخابه رئيسا للجمهورية في مايو 2017.

ويعتبر ممثلو حكومات دول أميركا الجنوبية على تويتر "الأكثر نشاطا" مثل وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا الذي كتب ما معدله 55 تغريدة يوميا خلال الأشهر ال12 الماضية.

وكشفت الدراسة أيضا أن رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية 187 دولة متواجدون على تويتر "ما يشكل 97% من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة".

وأفادت أن حكومات "ست دول فقط هي لاوس وموريتانيا ونيكاراغوا وكوريا الشمالية وسوازيلاند وتركمانستان ليس لديها حسابات رسمية".