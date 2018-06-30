"يوتيوب" يعلن عن ميزة مهمة طال انتظارها

المصدر: البيان الالكتروني

بعد سنوات طويلة من توفير هذه الخاصية لمستخدمين معينين، أتاح موقع يوتيوب إمكانية مشاهدة مقاطع الفيديو خلال القيام بأنشطة أخرى على الهاتف، في أماكن وأجهزة محددة.

وأصبح بإمكان مستخدمي يوتيوب حصريا في الولايات المتحدة، ممن يملكون هواتف تعمل بنظام أندرويد 8.0 أوريو والأحدث منها فقط، أن يستمروا في مشاهدة فيديوهات يوتيوب في الخلفية، بينما يقومون بأنشطة أخرى.

يذكر أن هذه الخاصية أيضا لن تعمل في الفيديوهات، التي تضم محتويات غنائية معينة.

وكانت هذه الخاصية حكرا على مشتركي يوتيوب "Red" أو "Premium" أو "Google Play"، الذين يدفعون مبالغ مالية مقابل اشتراكهم، بحسب سكاي نيوز .

ومن المتوقع أن يوسع "يوتيوب" من نطاق الأشخاص، الذين سيستفيدون من هذه الخاصية، خاصة وأنه تلقى العديد من الانتقادات لجعلها حكرا على البعض فقط، مع العلم أن الكثير من المواقع والتطبيقات توفر هذه الخاصية بسهولة للجميع.