قائمة جديدة سيتوقف واتساب عن العمل عليها

المصدر: البيان الالكتروني

لن يتمكن الملايين من مستخدمي الهواتف الذكية من استخدام تطبيق واتساب للرسائل القصيرة، بعد أن أعلنت الشركة أنها ستخفض دعم خدماتها على عدد من أجهزة آيفون وأندرويد القديمة.

واعتبارا من الأول من فبراير 2020، سيحرم ملايين المستخدمين ممن لا يزالون يمتلكون الأجهزة الذكية القديمة من التمتع بخدمات واتساب، ضمن قائمة تحديثات جديد تعكف عليها الشركة حاليا.

ووفق ما أعلنت الشركة عبر مدونتها، فإن واتساب لن يكون متاحا على الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد ذات الإصدارات 2.3.7، وNokia S40، وآيفون الذي يعمل بنظام iOS 7.

وبحسب أرقام غوغل فإن 0.3 في المائة من أجهزة أندرويد لا تزال تعمل بنظم التشغيل القديمة، وهو ما يصل إلى حوالي ستة ملايين هاتف ذكي وجهاز لوحي.

ولن يتمكن مستخدمو هذه الأجهزة من إنشاء حسابات جديدة، لكن سيظل بإمكانهم الاستمرار في استخدام واتساب حتى الموعد النهائي لإطلاق التحديثات الجديدة‘ وفقا لسكاي نيوز .

وأعلنت واتساب في ديسمبر الماضي أنها ستنهي دعم Windows Phone 8.0 والأقدم منه، بالإضافة إلى Nokia Symbian S60 وBlackberry OS وBlackberry 10.