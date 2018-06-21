إنستجرام يتيح نشر فيديوهات تصل مدتها إلى ساعة

المصدر: رويترز

أطلق موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام الذي تملكه شركة فيسبوك تطبيقا للهواتف أمس الأربعاء يتيح للمستخدمين نشر مقاطع فيديو تصل مدتها إلى ساعة مما يشعل المنافسة مع خدمات البث الأخرى مثل يوتيوب.

وأطلق إنستجرام على الخدمة الجديدة اسم (آي.جي.تي.في) وستضم مقاطع فيديو لمشاهير الإنترنت الصاعدين وفنانين يصل عدد متابعيهم على مواقع التواصل الاجتماعي إلى عشرات الملايين.

وقال الرئيس التنفيذي لإنستجرام كيفن سيستروم "يشاهد المراهقون الآن محتوى تلفزيونيا أقل بنسبة 40 بالمئة عما كان عليه الحال قبل خمس سنوات... حان الوقت ليتقدم الفيديو ويتطور".

وأضاف أن عدد مستخدمي إنستجرام الذي تأسس عام 2010 بوصفه تطبيقا لنشر الصور يتجاوز المليار.

وأشار إلى أن الخدمة ستبدأ كجزء من تطبيق إنستجرام كما ستكون متاحة كتطبيق خاص.

وتنفق شركات تكنولوجية مثل فيسبوك وألفابت، التي تملك يوتيوب، وسناب، التي تملك سنابشات، بسخاء لتطوير خدمات مقاطع الفيديو المصورة بالهواتف المحمولة لجذب المستخدمين وشركات الإعلانات على حد سواء.

ولن تكون الدعاية جزءا من الخدمة الجديدة في البداية لكن شركة (إيماركتر) قالت إنها تتوقع ألا تخلو (آي.جي.تي.في) من الإعلانات في نهاية المطاف.