فيسبوك تتيح لمستخدميها تقييم الإعلانات وإمكانية حظر بعضها

قالت شركة فيسبوك يوم الثلاثاء إنها ستسمح لمستخدمي شبكتها للتواصل الاجتماعي بمراجعة الشركات التي تبث إعلانات على الشبكة وربما حظر تلك الشركات التي تنال أكبر قدر من ردود الفعل السلبية.

وتهدف هذه الخطوة إلى التصدي للشركات التي تضلل إعلاناتها المستخدمين وتجعلهم يشترون سلعا أو خدمات ذات نوعية رديئة أو الشركات التي تتقاعس عن تسليم منتجاتها في الموعد الذي حددته لذلك.

وقالت الشركة في تدوينة إنه يمكن لمستخدمي فيسبوك ترك رد فعلهم على الإعلانات التي شاهدوها تحت عنوان "النشاط الإعلاني".

وسيتم إعطاء المعلنين فرصة للتحسين قبل اتخاذ إجراء آخر والذي قد يتضمن تقليص كم الإعلانات التي يمكن لهذه الشركة بعينها نشرها.

وقالت فيسبوك "نعتقد أن هذه الوسيلة ستعطي الناس قدرا أكبر من الثقة في الشركات التي يتفاعلون معها".