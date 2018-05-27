ابتكار روبوت يستطيع القيام بألعاب الأكروبات

طور باحثون في الولايات المتحدة روبوتاً يستطيع القيام بألعاب الأكروبات على غرار لاعبي السيرك.

وأطلق فريق البحث التابع لمؤسسة ديزني البحثية بولاية كاليفورنيا الأميركية اسم "ستيك مان" أي "رجل العصي" على الروبوت الجديد. ويتألف الروبوت من ثلاثة قضبان مصنوعة من الألمنيوم ومتصلة بمفصلات، ويستطيع الانتقال من وضعية الانغلاق على شكل حرف "زد" باللغة الإنجليزية إلى وضعية الاستقامة اعتماداً على خزانات تحتوي على هواء مضغوط توفر له الطاقة اللازمة للحركة.

ويسمح هذا التصميم للروبوت بالقيام بحركات التفافية في الهواء سواء للخلف أو للأمام. ويحتوي الروبوت أيضاً على وحدات استشعار حركية وثلاثة مجسات لقياس المسافات تعمل بالليزر، فضلاً عن برنامج كمبيوتر للرؤية يتيح له القيام بحركات الأكروبات مع ضمان النزول بثبات على الأرض مرة أخرى.

ويعمل الروبوت ستيك مان ببطارية بقوة 12 فولت مصنوعة من بوليمارات الليثيوم.

ونقل الموقع الإلكتروني "تيك إكسبلور" المتخصص في التكنولوجيا عن الباحث جون فينجاس المشارك في الدراسة قوله إن "إكساب الروبوتات مهارات القيام بألعاب الأكروبات يمكن أن يساعدها في تجاوز العقبات التي قد يعتبرها البشر مستحيلة، وبالتالي النجاة عند السقوط من ارتفاعات كبيرة، وهي مناورة مهمة في عمليات الإنقاذ في حالات الأزمات والكوارث".