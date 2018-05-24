"ثغرة خطيرة" في واتساب

حذر خبراء من ثغرة خطيرة في تطبيق التواصل الفوري "واتساب"، تتيح للأشخاص المحجوبين توجيه رسائل إلى المستخدمين.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الخميس، فإن عدداً من مستخدمي "واتساب" اتخذوا من موقع "تويتر" منبراً للتعبير عن سخطهم من الثغرة، التي وصفوها بالمزعجة.

ولا يقتصر الأمر على توجيه الرسائل، إذ بوسع المستخدمين تصفح صورة حساب المستخدم الشخصية وحالته وبقية المعلومات المرفق بحساب "واتساب".

ويقول خبراء إن هناك حلاً سهلاً للمشكلة يتمثل في إلغاء حجب المستخدم المزعج ومن ثم إعادته مجدداً.

ويوضح المغرد "WABetaInfo"، الذي يعد مصدراً موثوقاً بشأن المعلومات التقنية، أنه يتوجب على مستخدمي "واتساب" إزالة "المزعجين" من قائمة المتصلين في التطبيق، ومن ثم إسكات "كتم" دردشات هؤلاء.

وفي طريقة أخرى، يمكن للمستخدم اختيار "المزعجين"، والتوجه إلى قائمة "إعدادات الخصوصية" وتغييرها بما يتيح لهم فقط الاطلاع على بيانات محدودة.