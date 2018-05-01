فيسبوك تسمح بمسح سجل التصفّح

قال مارك زوكربرج، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، اليوم الثلاثاء، إن شبكة التواصل الاجتماعي تعد حاليا خاصية جديدة للتحكم في الخصوصية، سيطلق عليها اسم "مسح التاريخ" تتيح للمستخدم حذف سجل التصفح.

وفي تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك، قال زوكربرج إنه سيناقش هذه الخاصية خلال مؤتمر فيسبوك السنوي (إف8) الذي بدأ اليوم.

وقالت الشركة في تدوينة منفصلة "هذه الخاصية سوف تتيح لك رؤية المواقع والتطبيقات التي ترسل لنا معلومات عندما تستخدمها، وحذف هذه المعلومات من حسابك ومنعنا من تخزينها مرتبطة بحسابك فيما بعد".

وقارن زوكربرج بين الأداة الجديدة وخاصية مسح ملفات تعريف الارتباط في المتصفح، والتي قال إنها يمكن أن تؤثر سلبا في بعض تجارب المستخدم وقد تضطره إلى إعادة ضبط بعض الأمور.

وقال موقع فيسبوك إنه سيحتاج عدة أشهر لإعداد التحديث.

وتواجه شركات التكنولوجيا تدقيقا متزايدا بشأن طريقة حماية بيانات المستخدمين بعد تورط فيسبوك في فضيحة ضخمة ترتبط بحصول شركة استشارات سياسية على بيانات ملايين المستخدمين بشكل غير مشروع.

وقال زوكربرج خلال المؤتمر إن فيسبوك تعتزم إطلاق خدمة للمواعيد هي الأولى من نوعها لشركة التواصل الاجتماعي العملاقة.

وأضاف أن خدمة المواعيد تتناسب بشكل طبيعي مع شركة متخصصة في ربط الناس معا عبر الانترنت.