«جوجل أسيستنت» أذكى مساعد رقمي في العالم للسنة الثانية

أظهرت دراسة أن تطبيق المساعد الشخصي الرقمي "جوجل أسيستنت" أذكى من منافسه "أليكسا" الذي تطوره أمازون للتجارة الإلكترونية للعام الثاني على التوالي، في حين مبيعات جهاز الذكاء الاصطناعي "أمازون إيكو" مازالت افضل من منافسها "جوجل هوم".

يذكر أن السماعات الذكية تستخدم الذكاء الاصطناعي للإجابة على أسئلة المستخدم والرد على العديد من الأوامر الصوتية. وقد أصدرت شركة التسويق الرقمي "ستون تيمبل" نتائج تقييمها السنوي للسماعات الذكية وتطبيقات المساعد الرقمي، حيث تقوم بتوجيه حوالي 5 آلاف سؤال إلى كل جهاز ثم تقوم بتقييم مدى دقة الإجابات.

تقوم الشركة بتوجيه نفس الأسئلة إلى أنظمة المساعد الرقمي الموجودة في السوق وهي "أليكسا" من "أمازون" و"سيري" من "آبل" و"كورتانا" من "مايكروسوفت" و"جوجل أسيستنت" من "جوجل". ولأول مرة فإن شركة "ستون تيمبل" وجهت الأسئلة بشكل منفصل إلى السماعة الذكية "هوم" التي تعمل بالتطبيق "جوجل أسيستنت".

وأظهرت الدراسة أن "جوجل أسيستنت" حاول الرد على أغلب الأسئلة وحاول تقديم أدق الإجابات. كما اتضح أن التطبيق قدم إجابات أفضل أثناء استخدامه عبر هاتف ذكي، مقارنة بإجاباته عند استخدامه مع سماعة ذكية.

وأشار موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن تطبيق "كورتانا" من "مايكروسوفت" حقق مفاجأة حيث جاء في المركز الثاني متوفقا على "أليكسا" من "أمازون" الذي جاء في المركز الثالث و"سيري" من "آبل" الذي حل في المركز الرابع.

في الوقت نفسه فإن تطبيق "أليكسا" ضاعف عدد الأسئلة التي استطاع الإجابة عليها خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي. كما حسن تطبيق "كورتانا" قدراته.

وأشارت الدراسة إلى أن كل السماعات الذكية حاولت الإجابة بشكل صحيح على أكثر من 80% من الأسئلة وأن الإجابات لم تكن خطأ تماما وإنما كانت ناقصة في معظم الأحوال.

