احذر هذه الرسالة على واتسآب .. تدمر بيانات هاتفك

تقوم رسالة "خادعة" على تطبيق واتسآب بتحذير المستخدمين من مقطع فيديو يسمى "Martinelli" يعمل على اختراق الهاتف ومسح بيانات المستخدمين.

ولاقت الرسالة انتشارا واسعا بين مستخدمي التطبيق. وعلى الرغم من ذلك، كشفت عدة تقارير إعلامية أن الرسالة مجرد خدعة. لكن للأسف هناك بعض الحقيقة في ذلك، بحسب موقع "ذا صن" البريطاني.

بدأت الرسالة المراوغة بالانتشار باللغة الإسبانية، قبل أن تبدأ نسخة مترجمة منها في الانتشار حول العالم.

تقول الرسالة "تحذير من غاردا، خبير في تكنولوجيا المعلومات، سيرسل واتسآب مقطع فيديو غدا إلى المستخدمين باسم "Martinelli"، لا تقم بفتحه، لأنه يخترق هاتفك ولا يمكن إصلاحه، رجاءً انشر الرسالة".

في الحقيقة، لا يوجد شيء اسمه "Martinelli"، كما أكدت على ذلك الشرطة الإسبانية في تغريدة لها على صفحتها بموقع "تويتر".

لكن يتم أيضا مشاركة نسخة أطول من الرسالة على واتسآب ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، وتحتوي على شيء من الحقيقة.

إذ إنها تضيف: "إذا تلقيت رسالة لتحديث واتسآب إلى "واتسآب جولد" (WhatsApp Gold) فلا تفتحها. لأنها تحتوي على فيروس صعب وشديد. رجاء إرسالها إلى الجميع".

وتطبيق "واتسآب جولد" هو نسخة مزيفة من واتسآب، يجري وصفها بأنها مُخصصة بحسب تلقي دعوة من صديق.

ويتم إغراء المستخدمين بمزيد من الميزات الجديدة، بما في ذلك القدرة على إرسال 100 صورة في وقت واحد.

ولكن عند فتح رابط التنزيل، يتم توجيه المستخدم إلى موقع ويب مليء بالبرامج الخبيثة.

وفي حين أن فيديو "Martinelli" لا يمثل تهديدا لهاتفك، فإن أفضل طريقة لوضع حد لهذه الخدعة هي حظر الرسالة بدلا من نشرها.