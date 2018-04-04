"فيسبوك" تعلن عن سياسات جديدة لاستخدام بيانات مستخدميها

أكد إيرين إيجان، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للخصوصية والسياسات، وأشلي بيرنجر نائب الرئيس ونائب المستشار العام في قايسبوك" أنه من المهم توضيح آلية عمل بياناتنا للناس ببساطة وبدون تعقيد، وبهذه الطريقة يستطيع الناس اتخاذ قرارات مدروسة بشأن خصوصيتهم، وهو الأمر الذي سيدفعنا لإدخال تحديثات على شروط الخدمة الخاصة بنا، والتي ستتضمن الالتزامات التي سنتعهد بها تجاه جميع الأشخاص، الذين يستخدمون فيسبوك وإنستغرام وماسنجر والمنتجات الأخرى.

مضيفين أن الهدف من هذه التحديثات هو إزالة الغموض حول الأشياء، فنحن لا نهدف إلى الحصول على حقوق جديدة لجمع أو استخدام أو مشاركة البيانات الخاصة بكم على فيسبوك. كما أننا لا ننوي إحداث تغييرات على خيارات السياسة التي قمت باختيارها فيما مضى. وفيما يلي بعض الأمثلة عن الأشياء التي ستكتشفها:

- مزايا وأدوات جديدة: سنقوم بتوفير المعلومات حول المزايا التي قمنا بإضافتها مؤخراً. فمنذ أن أجرينا آخر تحديث على شروط سياسة بياناتنا منذ ثلاث سنوات أصبح بإمكانك شراء وبيع السلع بواسطة خدمة السوق (Marketplace) والبدء بحملة تبرعات (fundraiser)، وذلك لأية غاية تهتم لأجلها، كما أصبح بإمكانك مشاركة مقاطع فيديو (مباشرة) بتقنية (360) درجة، فضلاً عن إضافة لمسات إبداعية على صورك.

- التجربة الشخصية: تجربتكم على فيسبوك فريدة من نوعها، وهو ما سيدفعنا لتوفير المزيد من المعلومات حول آلية عمل هذه التجربة، وسنقوم أيضاً بشرح الطريقة التي نقوم بياناتكم بها ولماذا نحتاجها لتخصيص المنشورات والإعلانات التي تراها إلى جانب المجموعات والأصدقاء والصفحات التي نقترحها عليك.

- ماذا نشارك؟: لن نقوم أبداً ببيع بياناتكم لأي أحد، حيث تقع على عاتقنا مسؤولية المحافظة على سلامة وأمن معلومات الناس، ونفرض شروطاً صارمة على كيفية قيام شركائنا باستخدام البيانات أو الافصاح عنها. ولذلك سنقوم بشرح جميع الظروف التي نقوم خلالها بمشاركة المعلومات وتوفير المزيد من التوضيح تجاه الجميع وبشكل أفضل.

- الإعلانات: يمكنك التحكم بالإعلانات التي تراها، ولن نقوم بمشاركة معلوماتك مع المُعلنين. فمن خلال الاطلاع على سياسة بياناتنا ستعرف المزيد عن الطريقة التي نختار من خلالها الإعلانات التي ستظهر على صفحتك.

- شركة واحدة: تعتبر فيسبوك جزءاً من نفس الشركة التي تمتلك "واتس آب" و"أوكولوس"، وسنقوم بشرح الطريقة التي نتشارك بها الخدمات والبنية التحتية والمعلومات، لذلك نُنوه إلى أن شركة فيسبوك هي عبارة عن شركة توفر خدمات "إنستغرام" و"واتس آب" التي تستخدم جميعها حالياً سياسة البيانات، ما يعني أن تجربتك مع هذه المنتجات لن تتغير.

- معلومات الجهاز: طلب الناس منا رؤية جميع البيانات التي نجمعها من الأجهزة التي يستخدمونها، وسألوا إذا ما كنا نحترم الإعدادات الموجودة على الأجهزة المتحركة. الجواب باختصار: نعم، وقمنا علاوةً على ذلك بإضافة معلومات أكثر تحديداً بشأن المعلومات التي نقوم بجمعها عندما نقوم بمزامنة اتصالاتك الواردة من بعض منتجاتنا (سجل الاتصالات والرسائل النصية القصيرة)، وذلك بناءً على الطلبات التي وردتنا من الناس.

- معالجة السلوك الضار: سنقوم بشرح مفصل للآلية التي نتبعها لمكافحة الإساءة وطريقة التحقيق في الأنشطة المشبوهة بما في ذلك تحليل المحتوى الذي يشاركه الناس.

مشيرين إلى انه سيكون بمقدوركم خلال الأسبوع المقبل إفاداتكم حول الشروط وسياسة البيانات، وبمجرد الانتهاء منها، سنقوم بنشر هذه الوثائق والطلب منكم عبر فيسبوك، بالإضافة إلى المعلومات التي تتعلق بالخيارات المتاحة لكم بشأن خصوصيتكم.