"فيسبوك" توسع نطاق "خدمة الأخبار المحلية"

قالت شركة فيسبوك اليوم الاثنين إنها ستوسع نطاق خدمة الأخبار المحلية خارج الولايات المتحدة، لتقدم مزيداً من التقارير الإخبارية من مصادر محلية بالمدن التي يتواجد فيها المستخدمون ومدن أخرى يهتمون بالاطلاع على أخبارها.

وأعلن الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربرج في يناير الماضي عن إدخال هذه التغييرات التي طبقت أولا في الولايات المتحدة وستتسع لتشمل مستخدمين على مستوى العالم.

تأتي التغييرات مع مزاعم بأن شركة كمبردج أناليتيكا البريطانية للاستشارات تمكنت من الوصول بشكل غير ملائم لمعلومات تخص مستخدمين لفيسبوك لتجميع بيانات عن الناخبين الأمريكيين استخدمت فيما بعد لدعم فوز الرئيس دونالد ترامب في انتخابات 2016.

ويواجه فيسبوك أيضا انتقادات بأن خوارزميات الموقع ربما أعطت أولوية لظهور أخبار مضللة للمستخدمين.