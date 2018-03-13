"واتساب" يمدد الإطار الزمني لحذف الرسائل لأكثر من ساعة

منح تطبيق "واتساب" في آخر تحديث له مستخدميه وقتاً أكثر لمحو رسلة أرسلت بالخطأ.

إن إرسال رسالة خاطئة بسرعة كبيرة أو أرسالها لجهة غير مرغوب فيها، شيء يمكن أن يحدث، ما أوعز لـ "واتساب" منح مستخدميه منذ أكتوبر الماضي 8 دقائق لتتبع الرسائل وحذفها إن تم إرسالها عن طريق الخطأ.

هذه الميزة المسماة "الحذف للجميع" تمت مراجعتها في آخر تحديث، وتوسيع إطارها الزمني، الذي أصبح يقدر بساعة واحدة و8 دقائق و16 ثانية.

التحديث، الذي لا يتوافر حاليًا إلا على نظام التشغيل (iOS)، وقريباً على نظام التشغيل (Android)، يتيح للمستخدمين الذين يكونون غير متصلين بالإنترنت فترة 24 ساعة لحذف الرسالة التي أرسلوها عن طريق الخطأ، وهي ميزة فعالة خاصة عندما نكون غير قادرين على الاتصال بالإنترنت تحت أي ظرف كان.

ولحذف رسالة، ما عليك سوى الضغط المستمر على الرسالة المراد حذفها، والانتقال إلى السهم الأيمن، ثم تحديد خيار "حذف"، وبمجرد مسحها، يظهر حقل "تم حذف هذه الرسالة"، حيث من المستحيل القيام بالحذف من دون ترك أي أثر له.