تقارير عن اكتشافات سرية لدى شركات الذكاء الاصطناعي قد تغير قواعد الأمن الرقمي

بنك إنجلترا يحذر من مخاطر تهدد النظام المالي العالمي

هل يمكن أن يستيقظ العالم ذات يوم ليكتشف أن التقنيات التي تحمي حساباته المصرفية ورسائله الخاصة واتصالات حكوماته لم تعد ‏آمنة؟ سؤال لم يعد مقتصراً على سيناريوهات الخيال العلمي، بعدما أثارت تطورات رياضية حققتها نماذج الذكاء الاصطناعي مخاوف ‏علماء بارزين من احتمال اكتشاف طرق جديدة لفك أنظمة التشفير التي تقوم عليها البنية التحتية الرقمية العالمية‎.‎

وكشفت صحيفة «الغارديان» البريطانية، السبت 28 نوفمبر 2026، عن مخاوف متزايدة داخل الأوساط العلمية من أن مختبرات ‏الذكاء الاصطناعي الكبرى ربما تحتفظ باكتشافات رياضية لم تعلن عنها، قد تكون لها تداعيات واسعة على حماية المعلومات السرية ‏لدى البنوك والحكومات وأجهزة الاستخبارات‎.‎

وفي تقرير منفصل نشره موقع «أكسيوس» في اليوم نفسه، تناول الموقع تسارع الاكتشافات الرياضية التي حققتها نماذج الذكاء ‏الاصطناعي خلال الأسابيع الأخيرة، واحتمال اقترابها من حل مسائل استعصت على علماء الرياضيات والحاسوب لعقود‎.‎

ورغم خطورة السيناريو المطروح، لم تعلن أي شركة حتى الآن نجاح نماذجها في كسر أنظمة التشفير الحديثة المستخدمة على نطاق ‏واسع، ولا تزال المخاوف تستند إلى تقديرات علماء وتسريبات غير مؤكدة بشأن طبيعة الاكتشافات المحتملة‎.‎

‏«قنبلة» داخل مختبرات الذكاء الاصطناعي

بدأ الجدل بعد تصريحات لعالم الحاسوب النظري سكوت آرونسون، أحد أبرز الباحثين في هذا المجال، تحدث فيها عن معلومات ‏وصلته من مصادر يعتبرها موثوقة، تشير إلى امتلاك مختبرات الذكاء الاصطناعي نتائج مهمة في علم تحليل الشفرات لم تُعلن بعد‎.‎

وقال آرونسون، في تدوينة نشرها الأربعاء 25 نوفمبر، إنه بات شبه متأكد من وجود اكتشاف أو أكثر قد يمثل تحولاً كبيراً في هذا ‏المجال، لكنه شدد على عدم معرفته الدقيقة بطبيعة هذه النتائج أو تأثيرها على الأنظمة المستخدمة حالياً‎.‎

وفي توضيح لاحق نشره الجمعة 27 نوفمبر، فرّق العالم الأمريكي بين معلومات محددة لديه بشأن اكتشاف نظري مرتقب لا يمثل ‏خطراً وشيكاً على أنظمة التشفير الحالية، وشائعات أخرى تتحدث عن اكتشافات أكثر خطورة دون امتلاكه أدلة عملية تؤكد صحتها‎.‎

ويعني ذلك أن الحديث عن اكتشافات سرية لا يساوي إثبات قدرة الذكاء الاصطناعي على اختراق الحسابات المصرفية أو قراءة ‏الاتصالات المشفرة، لكنه يكشف عن تغير نظرة بعض العلماء إلى الحدود التي يمكن أن تصل إليها هذه التكنولوجيا‎.‎

معضلة رياضية عمرها 55 عاماً

لفهم المخاوف الحالية، لا بد من العودة إلى واحدة من أشهر المشكلات في علوم الحاسوب، والمعروفة باسم «‏P VS NP‏»، التي ‏طُرحت بصيغتها الحديثة في سبعينيات القرن الماضي‎.‎

وتتلخص المعضلة في سؤال يبدو بسيطاً: إذا كان الكمبيوتر يستطيع التحقق بسرعة من صحة حل مسألة معينة، فهل يستطيع أيضاً ‏العثور على ذلك الحل بالسرعة نفسها؟

ويشبه الأمر لعبة سودوكو معقدة؛ فقد يتطلب الوصول إلى الحل وقتاً طويلاً، بينما يمكن التأكد من صحة الإجابة خلال ثوانٍ‎.‎

وتعتمد أجزاء مهمة من علم التشفير الحديث على وجود مسائل رياضية يصعب حلها حسابياً، حتى عندما يكون التحقق من الحل سهلاً ‏نسبياً‎.‎

فبعض أنظمة التشفير بالمفتاح العام، مثل «‏RSA‏»، تستند إلى صعوبة تحليل الأعداد الكبيرة إلى عواملها الأولية باستخدام ‏الخوارزميات التقليدية المعروفة‎.‎

وإذا ظهر اكتشاف رياضي يتضمن خوارزمية عملية تتجاوز هذه الصعوبة، فقد يهدد أنظمة تشفير وتوقيعات رقمية تستخدمها مؤسسات ‏مالية وحكومية وشركات تكنولوجية حول العالم‎.‎

لكن إثبات أن «بي تساوي إن بي» لا يعني بالضرورة اكتشاف طريقة سريعة بما يكفي لكسر التشفير عملياً، كما أن إثبات العكس لا ‏يضمن وحده سلامة جميع أنظمة التشفير‎.‎

اكتشافات أشعلت المخاوف

لم تظهر التكهنات من فراغ، بل جاءت بعد سلسلة من النتائج الرياضية اللافتة أعلنتها شركات الذكاء الاصطناعي خلال نوفمبر‎.‎

ففي 20 نوفمبر، كشف عالم الرياضيات ليفنت ألبوغه، العامل لدى شركة «أنثروبيك»، عن برهان بمساعدة نموذج «كلود» يتعلق ‏بفرضية ريمان، إحدى أشهر المسائل التي عجز العلماء عن حسمها منذ طرحها عام 1859‏‎.‎

كما قدمت «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» نتائج منفصلة بشأن مسألة رياضية تعرف باسم «‏VP ≠ VNP‏» بمعنى في بي لا تساوي في ‏إن بي، ترتبط بنظرية التعقيد الحسابي، وهي المجال الذي يدرس مدى صعوبة حل المشكلات باستخدام الكمبيوتر‎.‎

وتكتسب هذه النتائج أهمية لأنها تتناول الأسس الرياضية التي تساعد العلماء على التمييز بين المسائل القابلة للحل بكفاءة وتلك التي ‏تتطلب موارد حسابية هائلة‎.‎

واستخدمت بعض هذه المشروعات نظام «لين»، وهو أداة للتحقق الشكلي من البراهين الرياضية بواسطة الكمبيوتر، ما يعزز إمكانية ‏اختبار سلامة الخطوات المنطقية، وإن كان فهم النتائج وتفسيرها العلمي لا يزال يتطلب مراجعة بشرية متخصصة‎.‎

وبحسب «أكسيوس»، فإن سرعة تحقيق هذه النتائج دفعت باحثين إلى التساؤل عما إذا كانت مختبرات الذكاء الاصطناعي قد توصلت ‏إلى اكتشافات أخرى لم تعلنها‎.‎

ولا تعني هذه البراهين بحد ذاتها أن أنظمة التشفير قد كُسرت، أو أن فرضية «بي مقابل إن بي» حُسمت نهائياً‎.‎

بنك إنجلترا يدخل على الخط

انتقلت المخاوف من النقاشات الأكاديمية إلى المؤسسات المالية، بعدما تناول بنك إنجلترا في تقرير الاستقرار المالي الصادر الخميس ‏‏26 نوفمبر المخاطر المرتبطة بالتقدم في الحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي على أنظمة التشفير‎.‎

وحذر البنك من أن اختراق تقنيات التشفير المستخدمة في التحقق من الهوية والتوقيعات الرقمية وتأمين المعاملات قد يقوض الثقة في ‏العقود والسجلات المالية، ويؤثر في استقرار الأسواق إذا امتدت التداعيات إلى المؤسسات الكبرى والبنية التحتية المالية‎.‎

وأشار التقرير إلى أن الأنظمة المالية تعتمد على تقنيات تشفير متعددة، وأن ظهور وسائل فعالة لكسر بعضها قد يفتح المجال أمام ‏تزوير التوقيعات الرقمية أو كشف معلومات ظلت محمية لسنوات‎.‎

كما لفت إلى مخاطر جمع البيانات المشفرة اليوم والاحتفاظ بها أملاً في فك تشفيرها مستقبلاً، وهي ممارسة تُعرف باسم «اجمع الآن ‏وافك التشفير لاحقاً».‏

وتزداد خطورة هذا السيناريو بالنسبة إلى المعلومات التي يجب أن تبقى سرية لسنوات طويلة، مثل السجلات الحكومية والبيانات ‏الصحية والمعاملات المالية الحساسة‎.‎

وأكد البنك أن الأولوية تتمثل في الانتقال المنظم إلى تقنيات تشفير مقاومة للهجمات الكمية، داعياً المؤسسات المالية إلى تحديد الأنظمة ‏المستخدمة لديها ووضع خطط لتحديثها قبل أن تصبح التقنيات الحالية عرضة للخطر‎.‎

هل يمكن قراءة رسائل العالم؟

تثير هذه التطورات تساؤلات بشأن مصير الرسائل الخاصة والتحويلات المصرفية والاتصالات الدبلوماسية إذا ظهرت خوارزميات ‏جديدة قادرة على تجاوز بعض أساليب التشفير‎.‎

لكن التأثير لن يكون موحداً، لأن العالم لا يستخدم نظام تشفير واحداً، بل مجموعة واسعة من الخوارزميات والبروتوكولات التي ‏تختلف في طريقة عملها ومستوى حمايتها‎.‎

فكسر خوارزمية معينة لا يعني تلقائياً القدرة على قراءة جميع الرسائل أو الوصول إلى كل الحسابات المصرفية، كما أن بعض ‏الأنظمة تستخدم طبقات حماية إضافية تحد من آثار اختراق جزء من بنيتها‎.‎

وقد يكون الاكتشاف الرياضي نظرياً دون أن تتوافر القدرة الحاسوبية أو الوسائل العملية اللازمة لاستغلاله على نطاق واسع‎.‎

وفي المقابل، فإن تطوير خوارزمية فعالة تستهدف نظاماً واسع الاستخدام قد يفرض على الحكومات والمؤسسات المالية وشركات ‏التكنولوجيا تحديث بنيتها الأمنية خلال فترة أقصر كثيراً مما كانت تخطط له‎.‎

وحذر آلان وودوارد، أستاذ علوم الحاسوب بجامعة ساري البريطانية، في حديثه إلى «الغارديان»، من ضرورة استعداد البنوك ‏والحكومات للتكيف السريع مع الاكتشافات المحتملة، مع التأكيد أن أي تقدم رياضي لن يؤدي بالضرورة إلى انهيار أنظمة التشفير ‏بصورة فورية‎.‎

هل يأتي الخطر قبل الكمبيوتر الكمي؟

على مدى سنوات، انصب اهتمام المؤسسات الأمنية على تهديد الحوسبة الكمية، التي قد تتمكن مستقبلاً من كسر بعض أنظمة التشفير ‏بالمفتاح العام المستخدمة حالياً‎.‎

وقد دفعت هذه المخاوف الحكومات وشركات التكنولوجيا إلى تطوير تقنيات جديدة تعرف باسم «التشفير ما بعد الكمي»، بهدف حماية ‏الاتصالات والبيانات من قدرات الكمبيوترات الكمية المستقبلية‎.‎

لكن التطورات الأخيرة تطرح احتمالاً مختلفاً، يتمثل في أن يسهم الذكاء الاصطناعي في اكتشاف خوارزميات رياضية جديدة تعمل ‏على الكمبيوترات التقليدية، بما قد يغير الافتراضات التي تقوم عليها بعض وسائل الحماية‎.‎

وإذا تحقق ذلك، فقد تصبح المشكلة مرتبطة بتطور الرياضيات والخوارزميات، وليس فقط بتوافر أجهزة حوسبة كمية قوية‎.‎

ومع ذلك، لا يوجد دليل معلن حتى الآن على أن نماذج الذكاء الاصطناعي اكتشفت بالفعل طريقة عملية لكسر خوارزميات التشفير ‏الحديثة واسعة الاستخدام‎.‎

الوجه الآخر للاكتشاف

ورغم تركيز النقاش على احتمالات اختراق التشفير، فإن الاكتشافات الرياضية المحتملة قد تقود أيضاً إلى نتائج معاكسة‎.‎

فقد تساعد نماذج الذكاء الاصطناعي العلماء على إثبات صعوبة مسائل رياضية معينة بصورة أكثر دقة، أو تطوير خوارزميات جديدة ‏تجعل الاتصالات أكثر أمناً‎.‎

وفي مثال عملي على هذا الاتجاه، كشفت شركة «غوغل ديب مايند» خلال نوفمبر عن استخدام أدوات ذكاء اصطناعي في التحقق ‏الرياضي من خصائص أمنية أساسية لبروتوكول التشفير الذي يعتمد عليه تطبيق «سيغنال‎».‎

وبذلك، لا تقتصر إمكانات الذكاء الاصطناعي على اكتشاف الثغرات أو تطوير وسائل الهجوم، بل تمتد إلى اختبار الأنظمة الأمنية ‏وتعزيز قدرتها على مقاومة الاختراق‎.‎

ويجعل هذا التناقض من التطورات الرياضية الأخيرة قضية تتجاوز شركات الذكاء الاصطناعي، وتمس المؤسسات المالية والحكومات ‏والمستخدمين الذين يعتمدون على التشفير في حياتهم اليومية‎.‎

فبينما تتسارع قدرة النماذج الذكية على معالجة مسائل ظلت مستعصية لعقود، يجد العالم نفسه أمام احتمالين مختلفين: اكتشاف طرق ‏جديدة تهدد بعض أسس الأمن الرقمي، أو تطوير براهين وتقنيات تمنحه حماية أقوى‎.‎

وحتى تتضح طبيعة الاكتشافات التي يتحدث عنها العلماء، تظل المخاوف بشأن انهيار التشفير العالمي احتمالاً علمياً غير مثبت، فيما ‏أصبحت الحاجة إلى تحديث الأنظمة الأمنية والاستعداد لتطورات غير متوقعة قضية حاضرة بالفعل على أجندة المؤسسات المالية ‏والتكنولوجية‎.‎