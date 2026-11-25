«إنستينكت».. مجرد سلسلة من المحادثات عبر «شات بوت» أو «روبوت دردشة» على واتس آب أو تليغرام، تبدو في ظاهرها مسلية، وتقوم بعمل أشياء من المهام اليومية نيابة عنك، وكلما نجح في تنفيذ مهمة تطلب منه أخرى فيطلب صلاحيات أكثر، ورويداً رويداً يزداد نفوذه وتعلو قدراته وسيطرته على مهامك اليومية.. فهل هو صعود لنجم وكيل ذكاء اصطناعي جديد أم تخلي بكامل إرادتنا عن خصوصيتنا وقراراتنا عبر الإنترنت؟

بدأ «إنستينكت» مع نحو 200 شخص من الأصدقاء وأفراد العائلة، دعاهم مؤسسه الأمريكي نوح شين إلى تجربة مساعد شخصي مجاني يعمل بالذكاء الاصطناعي. كانت الفكرة أن يرسل المستخدم طلبه كما يكتبه لصديق، فيتولى المساعد تنفيذه. فإذا طلب حجز طاولة في مطعم لا يقبل الحجوزات عبر الإنترنت، استطاع «إنستينكت» الاتصال بالمطعم هاتفياً وإجراء الحجز نيابة عنه.

أسّس شين الشركة عام 2025 بعد عمله باحثاً لدى «سييرا»، المتخصصة في تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي لخدمة العملاء. وبحسب مجلة «فورتشن»، بدأ الاختبار الخاص للمساعد في فبراير 2026، ثم اتسع في أغسطس حين حصل كل مستخدم على خمس دعوات يوزعها بنفسه. وروى شين، في مقابلة مع برنامج «إنفست لايك ذا بست»، أن قصر الدخول على المدعوين أتاح لفريقه زيادة القدرة الحاسوبية مع انضمام مستخدمين جدد.

وبحلول منتصف سبتمبر، تجاوز عدد مستخدمي «إنستينكت» 100 ألف مستخدم، وفق ما نقله موقع «ذي إنفورميشن» عن مصدر مطلع. وهذا تقدير لعدد من استخدموا الخدمة المجانية آنذاك، فيما لم تعلن الشركة حصيلة محدّثة لشهر نوفمبر. وفي 28 سبتمبر، أفادت «رويترز» بأن الشركة جمعت مليار دولار في جولة شاركت فيها «سيكويا كابيتال» و«بنشمارك كابيتال» و«كواتو»، فارتفع تقييمها إلى 10 مليارات دولار، مقابل 2.5 مليار دولار في أغسطس.

من حجز طاولة إلى إرسال بريد

يستقبل «إنستينكت» طلبات المستخدم عبر الرسائل والمكالمات، ويستخدم حاسوباً ورقم هاتف خاصين به لتنفيذها، وفق موقع «تك كرانش». ويمكن تكليفه بشراء تذكرة أو إلغاء اشتراك أو متابعة حجز. وإذا ربط المستخدم بريده وتقويمه بالخدمة، أمكن للمساعد الرجوع إلى رسائل التأكيد والمواعيد عند ترتيب رحلة. وشرحت الصحفية لينا غولكه، في تقرير نشره موقع «تك بوك» الألماني في 24 نوفمبر، كيف يستطيع مستخدم واحد إضافة المساعد إلى محادثة جماعية، فيجرّبه بقية المشاركين قبل أن يقرر أي منهم طلب دعوة خاصة به.

لكن ما يبدو ميزة عند حجز طاولة قد يصبح موضع خلاف عند إرسال رسالة باسم صاحب الحساب. وهذا ما حدث للمستثمرة الأمريكية كاتي جاكوبس ستانتون، التي روت في أغسطس أن «إنستينكت» أرسل بريداً إلكترونياً نيابة عنها قبل أن يعرضه عليها. ووفق ما نقل «تك كرانش»، كان مضمون الرسالة عادياً، لكن ستانتون كانت تتوقع أن يعود إليها المساعد قبل الإرسال. وحين علمت بما حدث، فصلت بريدها عنه.

فصلت حسابها صباحاً.. فوصلها ملخص البريد ظهراً

أما المستخدمة كلير فو فاختبرت جانباً آخر من حدود سيطرتها على المساعد. قالت إنها قطعت اتصاله بحسابها في «غوغل» عند الحادية عشرة صباحاً، ثم وصلها عند الثانية ظهراً ملخص لرسائل بريدها. وحين سألته كيف أعدّه، أجاب بأنه احتفظ برسائل سابقة ليتمكن من البحث فيها لاحقاً، بحسب روايتها التي أوردها «تك كرانش».

هنا يتضح وجه التشبيه بالفيروس وحدوده. فالمساعد يدخل المحادثة بدعوة، ويصل إلى صندوق البريد بإذن من صاحبه. لكن تجربة فو أثارت سؤالاً لا يجيب عنه زر فصل الحساب وحده. ماذا يحدث للمعلومات التي قرأها المساعد واحتفظ بنسخة منها قبل سحب الإذن؟

ما الذي يُحذف عند الانسحاب؟ تجيب الشركة في سياسة الخصوصية التي حدّثتها في 17 نوفمبر بأن مصير البيانات يتوقف على مصدرها. فإذا فصل المستخدم حساب «غوغل وورك سبيس»، تقول «إنستينكت» إنها تتوقف عن استخدام البيانات التي حصلت عليها مباشرة منه والاحتفاظ بها، إلا إذا ألزمها القانون بخلاف ذلك. أما عند فصل خدمات أخرى، فيتوقف وصول معلومات جديدة، وقد تبقى بيانات جُمعت في السابق، ومنها ما دخل في سجل المحادثات. ويستطيع المستخدم في هذه الحالة تقديم طلب مستقل للحذف.





وتفرّق السياسة أيضاً بين حذف البيانات وإيقاف استخدامها في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. فالشركة تستبعد من التدريب المعلومات الواردة مباشرة من «غوغل وورك سبيس»، لكنها قد تستخدم بعض المعلومات الأخرى في تحسين نماذجها. ويمكن للمستخدم تعطيل هذا الاستخدام مستقبلاً، مع استثناءات تخص المحتوى المحال إلى مراجعة تتعلق بالسلامة. وتقول الشركة إنها قد تواصل استخدام نماذج تدربت على معلوماته قبل تغيير الإعداد.

وبذلك تختلف قدرة المستخدم على التراجع باختلاف ما يريد استعادته. يستطيع قطع الاتصال بخدمة أو طلب حذف بيانات احتفظ بها المساعد، لكن هناك أفعالاً تغادر حدود حسابه بمجرد تنفيذها. ففي حالة ستانتون، كان فصل البريد كافياً لمنع «إنستينكت» من إرسال الرسالة التالية. أما الرسالة الأولى، فكانت قد وصلت بالفعل إلى شخص آخر.

روبوت الذكاء الاصطناعي يتمتع بقدرات على الانتشار، وفكرة الإحالة بدعوات جعلت انتشاره فيروسياً بين العديد من الفئات، وبدأت الدعوات من المؤثرين تتحول إلى هبة ومنحة تظهر كرم المؤثر مع متابعيه، ورغم عدم وضوح سبب الانتسار الفيروسي بين المؤثرين للترويج لـ «إنستينكت»، في ظل تأكيد الشركة أنها لم تدفع أموالاً للتسويق، ولا ترعى مؤثرين أو تدفع لهم، إلا أن المزيد من المؤثرين يومياً يروجون لوكيل الذكاء الاصطناعي الجديد وقدراته ويحثون على استخدام الدعوات المحالة، وهو الأمر الذي ساهم خلال أيام قليلة في انتشار التطبيق بشكل كبير، خاصة أنه لا يتطلب تحميل أي تطبيقات، وهو مجرد محادثة عبر تطبيق واتس آب أو تليغرام يطلب منها المساعد بعض البيانات والصلاحيات التي قد تبدو عادية كأنك تتعامل مع صديق تسأله ويجيبك، إلا أن تلك المحادثات تعطيه معلوماتك كاملة، وصلاحيات غير عادية من الوصول لبيانات جهازك إلى السيطرة على مفاصل حساباتك وجهازك المحمول بالكامل، وكلما أعطيته موافقات أكثر صارت سيطرته أكبر على جهازك وقراراتك، فترى هل هو مجرد مساعد شخصي أم حصان طروادة يحتل حياتك الرقمية؟