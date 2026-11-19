في 22 مارس 1995، كتب مطوّرون في مدينة دندي الاسكتلندية فكرتين لمهمة واحدة، في الأولى، يسطو لصوص على بنك، ويتولى ‏اللاعب قيادة سيارة الهروب حتى يصل بهم إلى مخبأ آمن، وفي الثانية، يجلس اللاعب خلف مقود سيارة الشرطة، ومهمته أن يمنع ‏السيارة الأولى من الإفلات.. كان المشهد واحداً، لكن مستقبل اللعبة كلّها تقريباً كان ينتظر في واحدة من السيارتين. ‏

حمل المشروع يومها اسماً مؤقتاً هو ‏‎«RACE’N’CHASE»‎‏ بمعنى (سابق ولاحق)، وكان فريق استوديو «دي إم إيه ديزاين» يريد ‏أن يصنع لعبة قيادة سريعة يرى فيها اللاعب المدينة من أعلى، ويسابق الآخرين أو يطاردهم أو يصدم سياراتهم، أما السمعة السيئة ‏التي لحقت بالبداية، فتعود إلى نسخة تجريبية لم تصل إلى المتاجر أصلاً، كان التحكم في السيارات صعباً، وكانت اللعبة تتعطل أحياناً ‏قبل أن يتمكن المصممون من اختبار ما أضافوه إليها، ويتذكر غاري بن، أحد المسؤولين عن تطويرها، أن الناشر «بي إم جي ‏إنتراكتيف» كاد أن يلغي المشروع. ‏

يوم حاولت الدورية المرور من وسط السيارة

خلال أحد الاختبارات، فعلت سيارات الشرطة شيئاً لم يتوقعه الفريق، كانت الدورية تلحق بسيارة اللاعب ثم تندفع نحوها وتصدمها، ‏وتعاود المحاولة كأن الشرطي خلف المقود مصمم على إخراجه من الطريق، والتفسير الذي رواه بن أبسط من ذلك بكثير، فقد رجّح ‏أن خللاً في الطريقة التي تحسب بها الدورية مسارها "غليتش" جعلها تحاول المرور من الموضع الذي تشغله سيارة اللاعب، كان ‏المبرمج يرى خطأً في حساب الطريق، أما الجالس أمام الشاشة فكان يرى شرطياً خرجت مطاردته عن السيطرة. ‏

هنا اتخذ الفريق قراره الأهم بشأن الخلل، أو «الغليتش» كما يسميه اللاعبون، عدّل المطورون سلوك الدوريات قليلاً واحتفظوا ‏باندفاعها، فحتى في غياب مهمة مكتوبة، صار كافياً أن تظهر الشرطة خلف اللاعب حتى يجد نفسه داخل حكاية يريد أن يعرف كيف ‏ستنتهي. ‏

وكان دور اللص موجوداً منذ وثيقة التصميم الأولى، لكن التجربة أقنعت الفريق بأن الهرب أكثر متعة من الملاحقة، فتخلّى تدريجياً ‏عن فكرة تبادل الأدوار، وترك للاعب مقعد الهارب، وحين احتاج المشروع إلى اسم جديد، وجده في المصطلح الأمريكي الدال على ‏جريمة سرقة السيارات ‏‎«GRAND THEFT AUTO»‎‏. ‏

بقي أن يجد هؤلاء الاسكتلنديون شوارع تجري فيها المطاردة. يتذكر المصمم بول فارلي أن كل مصمم تسلّم ورقة كبيرة من ورق ‏المربعات ليرسم مدينة، لم تكن الميزانية تسمح بالسفر إلى أمريكا، وكان لديهم حاسوب واحد متصل بالإنترنت، فاستعانوا بالمكتبة وبما ‏عرفوه من الأفلام والموسيقى، ومن تلك الأوراق خرجت «ليبرتي سيتي» المستوحاة من نيويورك، و«فايس سيتي» من ميامي، ‏و«سان أندرياس» التي استُلهمت في نسختها الأولى من سان فرانسيسكو.‏

جاءتهم أيضاً فكرة إسناد المهمات عبر أكشاك الهاتف، يرن هاتف في الشارع، ويستطيع اللاعب أن يرفع السماعة ليعرف مَن يريد ‏استئجار خدماته، أو أن يواصل القيادة ويدع الهاتف يرن. ‏

من سطح المبنى إلى رصيف الشارع

بهذه الصورة وصلت ‏‎«GTA»‎‏ الأولى إلى الجمهور عام 1997، وبعد عامين عبرت اللعبة الأطلسي في إصدار إضافي أعاد اللاعبين ‏إلى لندن الستينيات، وفي العام نفسه، جاء الجزء الثاني بفكرة جعلت اختيار المهمة أكثر تعقيداً. فالمدينة تتقاسمها عصابات متنافسة، ‏والعمل لحساب إحداها يرفع مكانة اللاعب لديها وقد يستعدي عليه خصومها، صار عليه، قبل أن يرفع سماعة الهاتف، أن يفكر أيضاً ‏في الشوارع التي سيمر بها بعد أن يضعها. ‏

ثم هبطت الكاميرا، ففي عام 2001، نقلت ‏‎«GTA III»‎‏ اللاعب من فوق أسطح المباني إلى شوارع «ليبرتي سيتي» في عالم ثلاثي ‏الأبعاد، كان بطلها كلود لصاً تصيبه شريكته بالرصاص أثناء سطو على بنك وتتركه لمصيره.‏

وكلود لا ينطق بكلمة، لكن المدينة من حوله تتكلم، للمجرمين الذين يستأجرونه أصواتاً ويملكون شخصيات متعددة، وللشوارع التي ‏كانت خطوطاً على خريطة أرصفة وواجهات يراها وهو يفرّ.‏

وكان الفريق قد حاول الانتقال إلى الأبعاد الثلاثة أكثر من مرة، وواجهتهم مشكلة سعات الرام للاحتفاظ بالتفاصيل في المشاهد، وهي ‏المشكلة التي حلوها أخيراً بمسح المشاهد السابق عند الدخول في المشهد التالي حتى لا تمتلئ الرامات التي كانت ما تزال صغيرة في ‏ذلك الوقت حتى لأعتى الأجهزة. ونجحت الفكرة وبحلول نهاية العام، أصبحت اللعبة الأكثر مبيعاً في عام صدورها. ‏

وبعد عام واحد، صار للصّ صوت يعرفه روّاد السينما. ففي «فايس سيتي» الصادرة عام 2002، أدى الممثل راي ليوتا دور تومي ‏فيرسيتي. تنقضي صفقة فاشلة في دقائقها الأولى، ويجد تومي نفسه مطالباً باستعادة المال، قبل أن يطمح إلى امتلاك المدينة التي جاء ‏إليها موفداً من رؤسائه. كانت الأحداث تدور عام 1986، وكان يكفي أن يستقل اللاعب سيارة ويُدير المذياع حتى يسمع الثمانينيات ‏التي رسمتها أضواء النيون على واجهات الفنادق. وبعدها بعامين، اختارت «سان أندرياس» مدخلاً أكثر شخصية.‏

‏ يعود كارل جونسون، المعروف باسم «سي جاي»، إلى لوس سانتوس بعد مقتل أمه، ليجد عائلته مفككة وأصدقاء طفولته في خطر. ‏ومن ذلك الحي الصغير انطلقت رحلة امتدت عبر ثلاث مدن وما بينها من بلدات وريف. ‏

من حكاية لصّ إلى مدينة يتقاسمها الملايين

في 2008 عادت السلسلة إلى «ليبرتي سيتي»، هذه المرة بصحبة رجل لا يعرفها. يصل نيكو بيليك، بطل ‏‎«GTA IV»‎، من أوروبا ‏بعدما حدّثه قريبه رومان عن الحياة المترفة التي بناها في أمريكا. وما إن يصل حتى يكتشف ما أغفلته الرسائل. فالمسكن شقة متهالكة، ‏والعمل مكتب صغير لسيارات الأجرة، ورومان غارق في ديون القمار. في الأجزاء الأولى كان يكفي أن يرن هاتف حتى يقبل اللاعب ‏العمل مع مجرم. أما نيكو، فيعرف اللاعب من أين جاء، وماذا صدّق، ولِمَ قد يقبل عملاً خطراً حين يرن هاتفه. ‏

وفي 2013 وزّعت ‏‎«GTA V»‎‏ البطولة على ثلاثة رجال في لوس سانتوس. مايكل لص بنوك سابق، وفرانكلين شاب يبحث عن ‏فرصة، وتريفور شريك قديم لمايكل يصعب توقع تصرفاته. صار في وسع اللاعب أن ينتقل بين الثلاثة، وأن يعيش عملية السطو ‏الواحدة من أكثر من موقع. وخلال الأيام الثلاثة الأولى وحدها، تجاوزت مبيعات اللعبة بالتجزئة مليار دولار، وفق تقديرات ناشرها ‏‏«تيك تو». وبعد أسابيع فتحت ‏‎«GTA ONLINE»‎‏ المدينة للاعبين كي يصنعوا شخصياتهم ويلتقوا بأصدقائهم وينفذوا المهمات معاً. ‏وبحلول نوفمبر 2026، أعلنت «تيك تو» أن عدد النسخ التي باعتها لقنوات التوزيع تجاوز 230 مليوناً للجزء الخامس وحده، و475 ‏مليوناً للسلسلة بأكملها. ‏

وبعد 13 عاماً بين الجزأين الرئيسيين، عادت ‏‎«GTA VI»‎‏ في 19 نوفمبر 2026 إلى «فايس سيتي». يحمل البطولة هذه المرة ‏جيسون ولوسيا، اللذان تقودهما عملية ظنّاها سهلة إلى مؤامرة إجرامية تمتد عبر ولاية ليونيدا الخيالية. وبين فايس سيتي المرسومة ‏على ورق المربعات وتلك التي يعود إليها اللاعبون اليوم، بقي شيء من تجربة دندي الأولى. فقد أمضى المطوّرون وقتاً طويلاً ‏يحاولون إصلاح سيارة يصعب التحكم فيها، ثم جاء يوم أخطأت فيه سيارة أخرى طريقها. وحين رأى الفريق كم صار الهروب ممتعاً، ‏قرر أن يُبقي الدورية خلف اللاعب.‏