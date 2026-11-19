في 22 مارس 1995، كتب مطوّرون في مدينة دندي الاسكتلندية فكرتين لمهمة واحدة، في الأولى، يسطو لصوص على بنك، ويتولى اللاعب قيادة سيارة الهروب حتى يصل بهم إلى مخبأ آمن، وفي الثانية، يجلس اللاعب خلف مقود سيارة الشرطة، ومهمته أن يمنع السيارة الأولى من الإفلات.. كان المشهد واحداً، لكن مستقبل اللعبة كلّها تقريباً كان ينتظر في واحدة من السيارتين.
حمل المشروع يومها اسماً مؤقتاً هو «RACE’N’CHASE» بمعنى (سابق ولاحق)، وكان فريق استوديو «دي إم إيه ديزاين» يريد أن يصنع لعبة قيادة سريعة يرى فيها اللاعب المدينة من أعلى، ويسابق الآخرين أو يطاردهم أو يصدم سياراتهم، أما السمعة السيئة التي لحقت بالبداية، فتعود إلى نسخة تجريبية لم تصل إلى المتاجر أصلاً، كان التحكم في السيارات صعباً، وكانت اللعبة تتعطل أحياناً قبل أن يتمكن المصممون من اختبار ما أضافوه إليها، ويتذكر غاري بن، أحد المسؤولين عن تطويرها، أن الناشر «بي إم جي إنتراكتيف» كاد أن يلغي المشروع.
يوم حاولت الدورية المرور من وسط السيارة
خلال أحد الاختبارات، فعلت سيارات الشرطة شيئاً لم يتوقعه الفريق، كانت الدورية تلحق بسيارة اللاعب ثم تندفع نحوها وتصدمها، وتعاود المحاولة كأن الشرطي خلف المقود مصمم على إخراجه من الطريق، والتفسير الذي رواه بن أبسط من ذلك بكثير، فقد رجّح أن خللاً في الطريقة التي تحسب بها الدورية مسارها "غليتش" جعلها تحاول المرور من الموضع الذي تشغله سيارة اللاعب، كان المبرمج يرى خطأً في حساب الطريق، أما الجالس أمام الشاشة فكان يرى شرطياً خرجت مطاردته عن السيطرة.
هنا اتخذ الفريق قراره الأهم بشأن الخلل، أو «الغليتش» كما يسميه اللاعبون، عدّل المطورون سلوك الدوريات قليلاً واحتفظوا باندفاعها، فحتى في غياب مهمة مكتوبة، صار كافياً أن تظهر الشرطة خلف اللاعب حتى يجد نفسه داخل حكاية يريد أن يعرف كيف ستنتهي.
وكان دور اللص موجوداً منذ وثيقة التصميم الأولى، لكن التجربة أقنعت الفريق بأن الهرب أكثر متعة من الملاحقة، فتخلّى تدريجياً عن فكرة تبادل الأدوار، وترك للاعب مقعد الهارب، وحين احتاج المشروع إلى اسم جديد، وجده في المصطلح الأمريكي الدال على جريمة سرقة السيارات «GRAND THEFT AUTO».
بقي أن يجد هؤلاء الاسكتلنديون شوارع تجري فيها المطاردة. يتذكر المصمم بول فارلي أن كل مصمم تسلّم ورقة كبيرة من ورق المربعات ليرسم مدينة، لم تكن الميزانية تسمح بالسفر إلى أمريكا، وكان لديهم حاسوب واحد متصل بالإنترنت، فاستعانوا بالمكتبة وبما عرفوه من الأفلام والموسيقى، ومن تلك الأوراق خرجت «ليبرتي سيتي» المستوحاة من نيويورك، و«فايس سيتي» من ميامي، و«سان أندرياس» التي استُلهمت في نسختها الأولى من سان فرانسيسكو.
جاءتهم أيضاً فكرة إسناد المهمات عبر أكشاك الهاتف، يرن هاتف في الشارع، ويستطيع اللاعب أن يرفع السماعة ليعرف مَن يريد استئجار خدماته، أو أن يواصل القيادة ويدع الهاتف يرن.
من سطح المبنى إلى رصيف الشارع
بهذه الصورة وصلت «GTA» الأولى إلى الجمهور عام 1997، وبعد عامين عبرت اللعبة الأطلسي في إصدار إضافي أعاد اللاعبين إلى لندن الستينيات، وفي العام نفسه، جاء الجزء الثاني بفكرة جعلت اختيار المهمة أكثر تعقيداً. فالمدينة تتقاسمها عصابات متنافسة، والعمل لحساب إحداها يرفع مكانة اللاعب لديها وقد يستعدي عليه خصومها، صار عليه، قبل أن يرفع سماعة الهاتف، أن يفكر أيضاً في الشوارع التي سيمر بها بعد أن يضعها.
ثم هبطت الكاميرا، ففي عام 2001، نقلت «GTA III» اللاعب من فوق أسطح المباني إلى شوارع «ليبرتي سيتي» في عالم ثلاثي الأبعاد، كان بطلها كلود لصاً تصيبه شريكته بالرصاص أثناء سطو على بنك وتتركه لمصيره.
وكلود لا ينطق بكلمة، لكن المدينة من حوله تتكلم، للمجرمين الذين يستأجرونه أصواتاً ويملكون شخصيات متعددة، وللشوارع التي كانت خطوطاً على خريطة أرصفة وواجهات يراها وهو يفرّ.
وكان الفريق قد حاول الانتقال إلى الأبعاد الثلاثة أكثر من مرة، وواجهتهم مشكلة سعات الرام للاحتفاظ بالتفاصيل في المشاهد، وهي المشكلة التي حلوها أخيراً بمسح المشاهد السابق عند الدخول في المشهد التالي حتى لا تمتلئ الرامات التي كانت ما تزال صغيرة في ذلك الوقت حتى لأعتى الأجهزة. ونجحت الفكرة وبحلول نهاية العام، أصبحت اللعبة الأكثر مبيعاً في عام صدورها.
وبعد عام واحد، صار للصّ صوت يعرفه روّاد السينما. ففي «فايس سيتي» الصادرة عام 2002، أدى الممثل راي ليوتا دور تومي فيرسيتي. تنقضي صفقة فاشلة في دقائقها الأولى، ويجد تومي نفسه مطالباً باستعادة المال، قبل أن يطمح إلى امتلاك المدينة التي جاء إليها موفداً من رؤسائه. كانت الأحداث تدور عام 1986، وكان يكفي أن يستقل اللاعب سيارة ويُدير المذياع حتى يسمع الثمانينيات التي رسمتها أضواء النيون على واجهات الفنادق. وبعدها بعامين، اختارت «سان أندرياس» مدخلاً أكثر شخصية.
يعود كارل جونسون، المعروف باسم «سي جاي»، إلى لوس سانتوس بعد مقتل أمه، ليجد عائلته مفككة وأصدقاء طفولته في خطر. ومن ذلك الحي الصغير انطلقت رحلة امتدت عبر ثلاث مدن وما بينها من بلدات وريف.
من حكاية لصّ إلى مدينة يتقاسمها الملايين
في 2008 عادت السلسلة إلى «ليبرتي سيتي»، هذه المرة بصحبة رجل لا يعرفها. يصل نيكو بيليك، بطل «GTA IV»، من أوروبا بعدما حدّثه قريبه رومان عن الحياة المترفة التي بناها في أمريكا. وما إن يصل حتى يكتشف ما أغفلته الرسائل. فالمسكن شقة متهالكة، والعمل مكتب صغير لسيارات الأجرة، ورومان غارق في ديون القمار. في الأجزاء الأولى كان يكفي أن يرن هاتف حتى يقبل اللاعب العمل مع مجرم. أما نيكو، فيعرف اللاعب من أين جاء، وماذا صدّق، ولِمَ قد يقبل عملاً خطراً حين يرن هاتفه.
وفي 2013 وزّعت «GTA V» البطولة على ثلاثة رجال في لوس سانتوس. مايكل لص بنوك سابق، وفرانكلين شاب يبحث عن فرصة، وتريفور شريك قديم لمايكل يصعب توقع تصرفاته. صار في وسع اللاعب أن ينتقل بين الثلاثة، وأن يعيش عملية السطو الواحدة من أكثر من موقع. وخلال الأيام الثلاثة الأولى وحدها، تجاوزت مبيعات اللعبة بالتجزئة مليار دولار، وفق تقديرات ناشرها «تيك تو». وبعد أسابيع فتحت «GTA ONLINE» المدينة للاعبين كي يصنعوا شخصياتهم ويلتقوا بأصدقائهم وينفذوا المهمات معاً. وبحلول نوفمبر 2026، أعلنت «تيك تو» أن عدد النسخ التي باعتها لقنوات التوزيع تجاوز 230 مليوناً للجزء الخامس وحده، و475 مليوناً للسلسلة بأكملها.
وبعد 13 عاماً بين الجزأين الرئيسيين، عادت «GTA VI» في 19 نوفمبر 2026 إلى «فايس سيتي». يحمل البطولة هذه المرة جيسون ولوسيا، اللذان تقودهما عملية ظنّاها سهلة إلى مؤامرة إجرامية تمتد عبر ولاية ليونيدا الخيالية. وبين فايس سيتي المرسومة على ورق المربعات وتلك التي يعود إليها اللاعبون اليوم، بقي شيء من تجربة دندي الأولى. فقد أمضى المطوّرون وقتاً طويلاً يحاولون إصلاح سيارة يصعب التحكم فيها، ثم جاء يوم أخطأت فيه سيارة أخرى طريقها. وحين رأى الفريق كم صار الهروب ممتعاً، قرر أن يُبقي الدورية خلف اللاعب.