كشفت تحقيقات أمنية عن هجوم إلكتروني واسع النطاق استهدف زوار مواقع تابعة لـ178 مؤسسة حول العالم، بينها «سي إن إن» و«بي بي سي» و«زووم» و«إيكيا» و«سيلزفورس» وبنك «إتش إس بي سي»، عبر زرع شيفرات خبيثة داخل خدمة تقنية مشتركة تستخدمها هذه المواقع. وجمع الهجوم بين محاولات سرقة العملات المشفرة وبيانات بطاقات الدفع واستهداف أجهزة آيفون وآيباد، في واقعة تسلط الضوء على قدرة اختراق مورد رقمي واحد على تعريض مستخدمي مؤسسات كبرى لمخاطر متزامنة.
بدأ انكشاف العملية في 16 نوفمبر 2026، عندما رصد الباحث الأمني سكوت هيلم، من شركة «ريبورت يو آر آي»، ملفات مشبوهة مرتبطة بمنصة «أوبتيمزلي» (OPTIMIZELY)، المتخصصة في تحسين تجربة المواقع وإجراء اختبارات لقياس تفاعل الزوار. وفحص فريقه 1611 ملفاً برمجياً تستخدمها مواقع مختلفة، فوجد 188 ملفاً مصاباً تخص 178 مؤسسة. وتشمل القائمة بنوكاً وشركات تقنية ومؤسسات إعلامية ومتاجر وشركات طيران، فيما يرجح الباحثون أن العدد الفعلي قد يكون أكبر من النتائج التي أمكن فحصها.
وتستخدم المؤسسات منصة «أوبتيمزلي» لإضافة شيفرات إلى صفحاتها دون الحاجة إلى تعديل أنظمتها الأساسية في كل مرة. واستغل المهاجمون ثغرة في آلية إنشاء الحسابات الخاصة بخدمة التجارب الإلكترونية، وفق ما أقرّت به الشركة، لإضافة تعليمات ضارة إلى مشروعات بعض العملاء.
وعندما فتح الزائر صفحة متأثرة، استطاع متصفحه تحميل الشيفرة من عنوان تابع للمنصة التي يثق بها الموقع أصلاً. لذلك لم يكن ضرورياً اختراق أنظمة «سي إن إن» أو «زووم» أو غيرها كلٌّ على حدة، كما أن ظهور المؤسسة في قائمة المتأثرين لا يثبت اختراق قواعد بياناتها أو شبكاتها الداخلية.
وحدد الباحثون ثلاثة أساليب لإخفاء الشيفرة الخبيثة أو استمرار تشغيلها، بينها إدراج رابط مباشر لخادم المهاجمين، وإخفاؤه داخل ترميز برمجي، وتضمين نسخة من الشيفرة تعمل حتى عند حجب الخادم. كما رُصد 26 تعديلاً على البرنامج خلال يوم الهجوم، بما يعكس سعي منفذيه إلى توسيع قدراته وتجاوز إجراءات الحماية.
من سرقة المحافظ إلى استهداف آيفون
أبرز وظائف الشيفرة تغيير عناوين محافظ العملات المشفرة أثناء عرضها أو نسخها أو تمريرها في بعض عمليات الموقع، بحيث تتحول الأموال إلى محفظة يسيطر عليها المهاجم دون أن يلاحظ المستخدم تبديل العنوان.
وتضمنت وظيفة أخرى التقاط أرقام بطاقات الدفع وتواريخ انتهائها ورموز الأمان عند إدخالها في نماذج يمكن للشيفرة الوصول إليها. كما سعت إلى جمع بعض ملفات تعريف الارتباط والتقاط صور للصفحات، ما قد يكشف معلومات خاصة أو بيانات جلسات دخول في ظروف محددة.
أما الجانب الأكثر إثارة للقلق فهو أن الشيفرة كانت تتحقق من نوع الجهاز وإصدار نظام التشغيل، ثم تحاول تحميل أدوات استغلال ثغرات تحمل اسمي «كورونا» (CORUNA) و«دارك سورد» (DARKSWORD) على بعض أجهزة آيفون وآيباد.
واستهدفت الأدوات إصدارات قديمة من نظام التشغيل، بينها إصدارات IOS 13 إلى 17، وأخرى من IOS 18، فيما رُصد مسار منفصل لجمع معلومات عن أجهزة تعمل بنظام IOS 26.
لكن الخبراء شددوا على أن رصد تحميل أدوات الهجوم لا يمثل دليلاً على نجاح اختراق هاتف بعينه، ولا يعني تعرض جميع زوار المواقع للإصابة أو سرقة بياناتهم.
وفي التوزيع القطاعي، سجل التحقيق 32 مؤسسة مالية و23 مؤسسة تقنية و20 مؤسسة في قطاع التجزئة، إضافة إلى وسائل إعلام وشركات سفر واتصالات. وشملت قائمة النطاقات المتأثرة موقع بنك «إتش إس بي سي» في الإمارات ومصر، دون إعلان يثبت اختراق الأنظمة المصرفية أو حسابات العملاء هناك.
احتواء الهجوم وحجم الخسائر
في 17 نوفمبر، اعترفت «أوبتيمزلي» بالحادث وأعلنت إصلاح الثغرة وإزالة الشيفرات المزروعة واتخاذ إجراءات لتأمين الحسابات المتأثرة ومنع إدخال تعليمات غير مصرح بها.
وأظهرت متابعة الباحثين تراجع الملفات المصابة إلى ملف واحد من أصل 188 بحلول الساعة 21:52 بتوقيت غرينتش يوم 16 نوفمبر، فيما أفاد تحليل لشركة «ستيب سيكيوريتي» بتعطيل النطاق الرئيسي الذي كان يوزع البرمجية الخبيثة. ومع ذلك بقي الحادث في مرحلة المراقبة ولم تُعلن حصيلة نهائية للأضرار.
وقالت «سيلزفورس» إنها عطلت شيفرات «أوبتيمزلي» احترازياً وبدأت التحقيق، بينما أفادت «إيكويفاكس» بأنها أوقفت استخدامها للخدمة ولم تجد دليلاً على اختراق أنظمتها، وبدأت «إيكيا» تقييم احتمال تأثر خدماتها وعملائها، وفق وكالة رويترز.
وقدّر الباحثون ما وصل إلى محافظ مرتبطة بالمهاجمين بنحو 7040 دولارات في مرحلة مبكرة من الرصد، لكن بعض المحافظ كان مستخدماً قبل هذا الهجوم، ما يمنع اعتبار المبلغ حصيلة مؤكدة للعملية وحدها. كذلك لم يُعرف عدد البطاقات أو بيانات المستخدمين التي ربما سُرقت، ولا توجد حصيلة موثقة لأجهزة آيفون جرى اختراقها بنجاح.
تداعيات تتجاوز المؤسسات المتضررة
تكمن خطورة الواقعة في استغلال ما يُعرف بهجمات سلسلة التوريد البرمجية، حيث تتحول خدمة مشتركة إلى نقطة دخول تستهدف عدداً كبيراً من المؤسسات في وقت واحد، حتى عندما تتمتع أنظمتها الداخلية بحماية قوية.
وكشف فحص أجرته «ريبورت يو آر آي» أن سياسات الحماية في 24 مؤسسة استطاعت منع تشغيل الشيفرة الخبيثة، بينما سمحت إعدادات مؤسسات أخرى بتنفيذها كلياً أو جزئياً، ما يعكس تفاوت مستويات الحماية رغم الاعتماد على المورد التقني نفسه.
وقد تواجه المؤسسات المتأثرة مراجعات أمنية وتنظيمية، وربما التزامات بإبلاغ المستخدمين إذا ثبت تسرب بيانات شخصية. ويوصي المتخصصون بتحديث الهواتف والمتصفحات، ومراجعة المدفوعات والتحويلات الرقمية المنفذة خلال 16 نوفمبر، بينما يتعين على الشركات تدقيق الشيفرات الخارجية وتقييد صلاحياتها ومراقبة اتصالاتها.
ورغم نجاح إجراءات الاحتواء الأولية، تبقى هوية المهاجمين وحجم البيانات المسروقة والخسائر النهائية قيد التحقيق، في حادث يؤكد أن سلامة أنظمة المؤسسة لا تضمن بالضرورة سلامة كل شيفرة تعمل على موقعها، وأن الثقة بمورد تقني واحد قد تتحول إلى نقطة ضعف مشتركة بين مئات المؤسسات.