«سامسونغ» تخصّص مصنع تكساس الجديد لرقائق «إيه إم دي» و«إنفيديا»



تعتزم شركة «سامسونغ للإلكترونيات» تخصيص مصنعها الثاني للرقائق في مدينة تايلور بولاية تكساس الأمريكية لإنتاج القوالب المنطقية الأساسية (Base Dies) المستخدمة في رقائق الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي (HBM)، لصالح شركتي «إيه إم دي» (AMD) و«إنفيديا»، في خطوة تعزز حضور الشركة في سلاسل توريد أشباه الموصلات المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة.

ووفقاً لتقرير صحفي نقلته «رويترز»، حصل المصنع على طلبات تغطي كامل طاقته الإنتاجية المستهدفة، مع تخصيص الحصة الأكبر من الإنتاج لشركة «إيه إم دي»، فيما ستذهب الكميات المتبقية إلى «إنفيديا». ومن المقرر أن تبدأ أعمال الإنشاء رسمياً خلال نوفمبر الجاري، في حين رفضت «سامسونغ» التعليق على المعلومات المتعلقة بالطلبات.

وتشكل القوالب الأساسية مكوناً مهماً في تصميم أجيال متقدمة من ذاكرة HBM، إذ ترتبط بتصميم المعالجة والتحكم في الذاكرة، وتؤثر في أدائها وكفاءة استهلاك الطاقة. وتكتسب هذه التقنية أهمية متزايدة مع ارتفاع الطلب على الذاكرة عالية الأداء المستخدمة في معالجات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.

ومن المخطط أن يعتمد المصنع الجديد تقنية تصنيع متقدمة بدقة نانومترين، على مساحة تبلغ نحو 2.7 مليون قدم مربعة، أي ما يعادل نحو مرة ونصف مساحة المنشأة الأولى في تايلور. ووفق الجدول الزمني المتوقع، يبدأ تركيب معدات الإنتاج في فبراير 2029، على أن تنطلق عمليات التصنيع بكميات تجارية في عام 2030.

وكانت «سامسونغ» قد أعلنت في يوليو الماضي أن أعمال إنشاء مصنعها الثاني في تايلور، المعروف باسم «Taylor Fab 2»، ستبدأ خلال عام 2026، مع استهداف بدء الإنتاج في 2030. ويأتي المشروع ضمن خطة أوسع لتوسيع قدراتها التصنيعية في الولايات المتحدة، وتطوير منظومة متكاملة تشمل تصنيع الرقائق المتقدمة والبحث والتطوير والتغليف المتقدم.

وتتجاوز الاستثمارات المتوقعة للشركة في منطقة وسط تكساس 37 مليار دولار، بحسب خططها المعلنة، فيما حصلت على تمويل مباشر يصل إلى 4.745 مليارات دولار بموجب قانون الرقائق والعلوم الأمريكي (CHIPS and Science Act)، لدعم منظومتها لتصنيع أشباه الموصلات في الولاية.

وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد أعلنت في عام 2024 أن خطط «سامسونغ» في وسط تكساس تشمل مصنعين لإنتاج الرقائق المنطقية المتقدمة، ومنشأة للبحث والتطوير، وأخرى للتغليف المتقدم، مع التركيز على تقنيات تصنيع تشمل 4 نانومترات و2 نانومتر، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء.

ويعكس تأمين طلبات الإنتاج قبل بدء تشغيل المصنع أهمية عقود العملاء في قطاع تصنيع الرقائق للغير، إذ تتيح هذه الطلبات تحديد نوعية المنتجات المطلوبة وتوجيه الاستثمارات في خطوط الإنتاج والمعدات بما يتناسب مع احتياجات السوق.

وتسعى «سامسونغ» من خلال توسعها في تايلور إلى تعزيز تكامل أعمالها في تصنيع المعالجات المتقدمة وذاكرة النطاق الترددي العالي وتقنيات التغليف، وهي مجالات تزداد أهميتها مع تسارع الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. كما تستهدف منشآت الشركة في تكساس زيادة الطاقة الإنتاجية للرقائق المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء، وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات العملاء في السوق الأمريكية.