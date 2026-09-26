"أوبن ايه آي": وكلاء قاموا بتسريب صور مقدمة من مستخدمين

أكدت شركة "أوبن ايه آي"، المطورة لروبوت الدردشة "شات جي بي تي"، أن وكلاء الذكاء الاصطناعي التابعين لها سربوا 53 صورة قدمها المستخدمون على الإنترنت.

وقالت الشركة يوم الجمعة: "لقد حددنا 53 حالة حتى الآن تم فيها نشر الصور التي قدمها المستخدمون على مواقع استضافة الصور كروابط لم يتم إدراجها علنا".

وتابعت "لقد عملنا بنجاح مع مزودي خدمات الاستضافة لإزالة معظم هذا المحتوى ونواصل العمل لإزالة ما تبقى منه."

وأوضحت "أوبن ايه آي" إن وكلاء الذكاء الاصطناعي في بيئة بحثية نقلوا بيانات التدريب والتقييم أثناء استخدامهم خدمات تابعة لطرف ثالث.

وقالت "هذا ليس استخداما مناسبا لهذه البيانات"، مضيفة أن الحادث وقع قبل وضع ضمانات جديدة على التدريب على الذكاء الاصطناعي.