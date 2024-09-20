المشاركة المجتمعية ركيزة أساسية لإدارة النفايات المستدامة

المصدر: أبوظبي - البيان

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تلعب المشاركة المجتمعية دوراً جوهرياً في مواجهة أزمة النفايات العالمية وتعزيز الإدارة البيئية المستدامة، إذ إن 75% من النفايات المنزلية قابلة لإعادة التدوير، ورغم ذلك، فإن ما يُعاد تدويره لا يتجاوز 30%. لذا، تبرز الحاجة الملحة إلى تكثيف الوعي وتحفيز العمل الجماعي لتبني سلوكيات مستدامة من خلال برامج توعوية فعالة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن شعور الفرد بالمسؤولية تجاه البيئة يشكل دافعاً رئيسياً لتبني العادات والممارسات المستدامة، مثل تقليل النفايات وإعادة التدوير. وبمرور الوقت، تصبح هذه الممارسات إلى جزءاً لا يتجزأ من حياة الفرد اليومية بشكل تلقائي، مما يجعله عنصراً فعالاً يسهم في إحداث تغيير إيجابي في مجتمعه، وبالتالي يصبح سفيراً للاستدامة ينشر الوعي ويحفز الآخرين على اتباع سلوكيات مسؤولة.

وعلى نفس الصعيد، يسهم الوعي البيئي في تشكيل سلوكيات المجتمع ومواقفه تجاه البيئة، حيث إن معرفة التحديات البيئية الراهنة وتبعاتها تعزز الفهم العميق لأسباب التغير المناخي، مما يدفع الأفراد للمشاركة في إيجاد حلول فعالة. ومن خلال هذا الوعي، يتجه الجمهور نحو الممارسات المستدامة في استهلاك الموارد وإدارة النفايات بكفاءة، مما يُعزز اتخاذ قرارات تصب في صالح البيئة.

وبالنظر إلى الدور الكبير الذي تلعبه المؤسسات والسلطات المحلية في تعزيز الممارسات البيئية وتشجيع المجتمع لاتخاذ خطوات ملموسة نحو الاستدامة، شهدت دولة الإمارات العديد من الشراكات الهادفة لرفع مستوى الوعي المجتمعي. ومن بين هذه الشراكات، يبرز التعاون بين مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية ووزارة التغير المناخي والبيئة ومجموعة تدوير، الذي أسفر إلى تنظيم مسابقة "البيت المتميز بيئيا" التي كان لها دورٌ بارزٌ في تشجيع الأسر في أبوظبي على تبني ممارسات بيئية مستدامة مثل فرز النفايات وإعادة تدويرها.

وفي الختام، تؤكد الدراسات مدى أهمية المشاركة المجتمعية في تعزيز فعالية إدارة النفايات، إذ أظهرت أبحاث متعددة أن نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك بشكل مسؤول وتعزيز الوعي البيئي يسهمان بشكل ملموس في تحسين استراتيجيات إدارة النفايات، وبالتالي تقليل النفايات وتشجيع إعادة الاستخدام والتدوير. وعليه، يصبح كل فرد في المجتمع مشاركاً فاعلاً في مسيرة الاستدامة.