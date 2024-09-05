قمة المستقبل .. خمسة جوانب أساسية يجب معرفتها

المصدر: البيان

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في سبتمبر 2024، تستضيف الأمم المتحدة قمة المستقبل، وهي مناسبة استثنائية تسعى لتشكيل مسار جديد للمجتمع الدولي. يلتقي قادة العالم في 22 و23 سبتمبر في مقر الأمم المتحدة، قبل انطلاق المناقشة العامة رفيعة المستوى في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ما هي قمة المستقبل؟

تحتفل الأمم المتحدة في عام 2020 بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسها، مما أدى إلى بدء حوار عالمي حول مستقبلنا. هذا الحوار تطور ليصبح قمة المستقبل، التي تنعقد بعد أربع سنوات من بداية النقاش، في خضم جائحة كوفيد-19 التي أظهرت ضعف التعاون الدولي.

ميشيل غريفين، مديرة السياسات للقمة، أكدت أن القمة تأتي لتقريب الفجوة بين تطلعات المؤسسين وواقع العالم الحالي، وتعزيز التعاون العالمي لمواجهة التحديات المشتركة. القمة تهدف إلى تقديم "خطتنا المشتركة"، وهي خطة تاريخية للتعاون العالمي، عبر تطوير ميثاق المستقبل وميثاق رقمي عالمي وإعلان للأجيال القادمة.

لماذا تعتبر القمة مهمة؟

على الرغم من وجود اتفاقات مثل اتفاق باريس وأهداف التنمية المستدامة، يرى الكثيرون أن هياكل الأمم المتحدة الحالية لم تعد كافية. توفر قمة المستقبل فرصة لتحقيق الوعود السابقة وتجديد الثقة وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية.

من هم اللاعبون الرئيسيون؟

القمة لن تقتصر على الحكومات فقط؛ بل ستشمل المجتمع المدني، القطاع الخاص، الأوساط الأكاديمية، السلطات المحلية، والشباب. ميشيل غريفين أشارت إلى أن الجميع مدعو للمشاركة، حيث يلعب القطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب دوراً مهماً في تشكيل مستقبلنا.

ماذا سيحدث بعد القمة؟

ستستمر المناقشات بعد القمة، مع التركيز على تنفيذ التوصيات والتعهدات. في نوفمبر، ستستضيف أذربيجان مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، وفي ديسمبر سيناقش مؤتمر الأمم المتحدة بشأن البلدان النامية غير الساحلية سبل التنمية المستدامة. وفي يونيو 2025، سيُعقد مؤتمر دولي لتمويل التنمية في إسبانيا لمناقشة إصلاح الهيكل المالي الدولي.

كيف يمكنني المشاركة؟

"اعملوا الآن" هي حملة عالمية أطلقتها الأمم المتحدة لتشجيع الأفراد على العمل نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. الحملة تدعو الناس للمشاركة من خلال التطوع، اتخاذ قرارات محلية، أو تعديل عادات الاستهلاك. كما أطلق مكتب الأمم المتحدة للشباب حملة #YouthLead لتحفيز الشباب على المشاركة الفعالة في صنع السياسات العالمية.