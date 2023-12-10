سلطان الجابر: الإمارات بذلت كل الجهود للوصول إلى اتفاق عادل ومنصف للحد من تداعيات تغير المناخ

المصدر: البيان

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أكد معالي سلطان الجابر، رئيس COP28، خلال اجتماعه بممثلي الدول الأطراف أن الإمارات بذلت كل الجهود اللازمة لتسهيل عملية التفاوض للوصول إلى اتفاق عادل ومنصف للحد من تداعيات تغير المناخ.

وقال معاليه "أمامنا فرصة استثنائية لتحقيق نتيجة تستند إلى النتائج العلمية والتي تشدد على ضرورة الحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية استجابةً للحصيلة العالمية".

وأضاف "أكدت لممثلي الدول الأطراف على ضرورة التوافق فيما يتعلق بالوقود الأحفوري بما يشمل الفحم، وأنا أول رئيس للمؤتمر يدعو لذلك، وعلى جميع الاطراف المشاركة لتحقيق هذا الهدف بشكل بناء والتحلي بالمرونة والتصرف بعزم وإيجاد أرضية مشتركة".

ودعا معالي رئيس COP28 ممثلي الدول الأطراف إلى إظهار العزم والانتقال من تبادل البيانات إلى اتخاذ دور قيادي وتقديم حلول عملية، مضيفا وصلنا للمرحلة النهائية والحاسمة، والعالم ينتظر نتائج حاسمة تحقق التوازن بين التنمية المستدامة والعمل المناخي.

وأكد معالي سلطان الجابر "نحن نحرز تقدماً استثنائياً ولكن ليس بالسرعة الكافية، علينا تغيير ديناميكية أدائنا، داعيا معاليه رؤساء الوفود إلى اجتماع غير تقليدي بصيغة "المجلس"... وأسماه مجلس صناع التغيير داعياً الوفود إلى التفكير بعيداً عن النصوص مسبقة التحضير والتركيز على تحقيق المصلحة العامة لشعوب العالم في كل مكان".