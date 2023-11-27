2071 .... عام من النجاحات الاستثنائية في مجال الاستدامة

المصدر: قصة خبرية بقلم آن جوليان برشلونة

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هذه المجموعة من القصص الخبرية قائمة على سيناريوهات افتراضية تدور أحداثها في العام 2071 وقد كتبها خبراء في قطاعات المستقبل وكتّاب متخصصين في الخيال العلمي.

نحن في عام 2071، وقد أصبحت الممارسات المستدامة هي المعيار الأساسي لكل نواحي الحياة اليومية. أصبحت وسائل المواصلات كهربائية بالكامل – تعمل بفعالية وتصل جميعها في الوقت المحدد، وأصبح لكل شخص حديقته الخاصة التي يحصل على تربتها مباشرة من مراكز حدائق المجتمع المنتشرة في المدينة.

تعيش "مايا"، التي تبلغ من العمر 22 عامًا، في شقتها في مدينة نيويورك، وتتيح لها التقنيات الخضراء المتقدمة إنتاج الطاقة اللازمة لها في المنزل من خلال المشي على أرضية الشقة. وتعمل "مايا" كمنسقة لبرامج منظمة الأمم المتحدة في منطقة أمريكا الشمالية.

أما "كامي"، أخت مايا التوأم، فتعيش في الفلبين حيث أنشأت منظمة غير ربحية لتحويل مكبات النفايات إلى حدائق مجتمعية، باستخدام أحدث التقنيات التي تحوّل أي نوع من النفايات إلى تربة، حتى تلك التي لم تكن قابلة للتحلل، في عملية تحقق صافي الانبعاثات الصفري. مع العلم أنه قد تم تجديد البنية التحتية في منطقة جنوب شرق آسيا باستخدام مواد متينة ومستدامة ومُعاد تدويرها، نظراً لتعرض هذه المنطقة للعواصف باستمرار.

"جوانا"، عمّة مايا وكامي، تعيش في واشنطن العاصمة حيث تشغل منصب وزيرة الاستدامة منذ العام 2069. وتعمل تحت الإدارة المباشرة لرئيسة الولايات المتحدة الأمريكية، وهي السيدة السادسة التي تتولى منصب الرئاسة، كما هو الحال في العديد من دول العالم حيث تشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 50% من الدول تتولى رئاستها النساء.

أما "ماريانا"، ابنة عم جوانا بالتبني، فقد عادت إلى موطنها الأصلي في "تونغا" وأنشأت عيادتها الطبية في سن الـ 29. وانطلاقاً من إيمانها بدور الأطباء في تعزيز استدامة الاقتصاد من خلال تبني ممارسات صديقة للبيئة، تحرص من خلال عيادتها الطبية على التعاون مع المنظمات المحلية التي تسعى للحفاظ على المحيطات وإعادة المياه في "تونغا" إلى حالتها الصحية.

لقد أسهمت "مايا" و"كامي" و"جوانا" و"ماريانا" في إحداث تأثير إيجابي في كوكب الأرض، فقد كنّ أقوى عند التعاون مع مجتمعاتهنّ. كما أنهنّ من بين الكثيرين على مستوى العالم الذين أسهموا في تحقيق الهدف العالمي المتمثل في الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى أقل من 1.5 درجة مئوية، ومن ثمّ تحسين جودة حياة المجتمعات وصحة الأفراد وكوكب الأرض ككل.