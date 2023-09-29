المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي تختتم مشاركتها في أسبوع المناخ بنيويورك

المصدر: أبوظبي - وام

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شاركت المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي خلال الأسبوع الماضي، برئاسة الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، في سلسلة من الفعاليات رفيعة المستوى التي تخللها حضور نقاشات وحوارات استراتيجية ومخاطبة الحضور والمشاركين وذلك على هامش أسبوع المناخ في نيويورك والجمعية العامة للأمم المتحدة في الولايات المتحدة.

وتقام فعاليات أسبوع المناخ في مدينة نيويورك كل عام بمشاركة كوكبة متميزة من قادة الأعمال وصنّاع التغيير وممثلي المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم، ويقام بالشراكة مع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وانطلقت فعاليات المنتدى، التي عقدت على مدار أسبوع، بلقاء مع الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي وأحد القادة الشباب الدوليين في المنتدى الاقتصادي العالمي، حول الاقتصاد الدائري وتكنولوجيا المناخ.

وتلقت الشيخة شما دعوة للانضمام إلى «مجلس المستقبل العالمي» التابع للمنتدى، وتحديداً تحت مظلّة مجلس الخبراء «مستقبل حياة خالية من انبعاثات الكربون».

وتعتبر مجالس المستقبل العالمي مجتمعات حصرية ترحب بالأعضاء المدعوين فقط، وتمتد عضويته لعامين، ويتمثل دوره في بحث سبل التعاون مع شبكة عالمية من الخبراء والمفكرين عبر منصّات المنتدى وتنفيذ الأفكار انطلاقاً من مجتمعاتهم وشراكاتهم. ومن المقرر انعقاد الاجتماع السنوي للمجلس خلال الشهر المقبل في دولة الإمارات.

وحضرت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، قمّة الابتكار لجائزة «إيرثشوت Earthshot»، حيث تم الكشف عن المرشحين الـ 15 النهائيين لهذا العام بجانب حلولهم المبتكرة حول معالجة القضايا المناخية والبيئية.

وسيتم الإعلان عن الفائزين بهذه الجائزة خلال وقت لاحق من العام الجاري، علماً بأن باب الترشيح مفتوح الآن للنسخة القادمة من الجائزة في عام 2024، وقد تم اختيار «المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي» للانضمام إلى مجتمع دولي من المقيمين الرسميين المعنيين برصد وتحديد الحلول والابتكارات المناخية ذات التأثير الإيجابي.

وألقت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، كلمة أثناء مشاركتها في حدث استضافته شركة «إغنايت باور» بعنوان: «الوصول إلى طاقة عالمية نظيفة بنسبة 100%، في كل مكان وللجميع - أفكار وآراء من أفريقيا والشرق الأوسط»، حيث سلطت الضوء على مهمة المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي في تمكين المجتمعات في دول الجنوب العالمي.

وفي الأسبوع الماضي، أطلقت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان مؤسسة «ذا كلايمت ترايب - The Climate Tribe»، وهي مؤسّسة اجتماعية مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، وتهدف إلى تحفيز العمل المناخي بالاعتماد على سرد القصص والتفاعل المجتمعي الشامل والتعاون واسع النطاق.

ومع اختتام فعاليات «أسبوع المناخ في نيويورك»، شاركت المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي في حوارات ثنائية وفعاليات حيث تواصلت مع كوكبة من أصحاب المصلحة الرئيسيين، من المنظمات غير الحكومية ومؤسسات القطاعين العام والخاص، بما في ذلك المركز الدولي لبحوث المرأة والشراكة العالمية للأصوات ومركز الابتكار الدولي التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ومؤتمر الأطراف «COP28». وشاركت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان كذلك في سلسلة جلسات إحاطة صباحية، نظّمها المجلس الأطلسي ومنصة السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة التابعة لـ «مصدر».