فريق «عام الاستدامة» يدعو الجميع إلى تكثيف الجهود لمواجهة تحديات المناخ

المصدر: وام

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وجه فريق “عام الاستدامة” الدعوة إلى كل من يعتبر دولة الإمارات وطنًا له، لتكثيف الجهود نحو العمل المناخي.

ودعا الفريق ، في أحدث فيديو تم إطلاقه ، إلى ضرورة العمل سويًا واتخاذ سلوكيات إيجابية ومستدامة، مثل استخدام وسائل النقل المستدامة وتقليل النفايات والحفاظ على الكهرباء والمياه، وزراعة النباتات في المنزل، وأشار الفيديو إلى قوة التأثير الجماعي الذي تحدثه أعمالنا في مواجهة التغير المناخي.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، قد أعلن العام 2023 "عام الاستدامة " تحت شعار "اليوم للغد" في الدولة.

وخلال عام الاستدامة، تدعو المبادرة الأفراد إلى تبني ممارسات الاستدامة البيئية على المستوى الفردي والمجتمعي باتباع نهج أساسه تعزيز الاستهلاك الواعي والمسؤول، والمحافظة على البيئة، وتحفيز العمل الجماعي نحو مواجهة تغير المناخ.

وقالت مريم المريخي، مدير الاستراتيجية الرقمية في فريق عام الاستدامة: " نود تذكير الجميع بأهمية الأفعال الفردية و تبنّي الاستهلاك المسؤول والحفاظ على الطبيعة من خلال خطوات بسيطة وخلال أعمالنا اليومية، مثل تقسيم وجباتنا وتحضيرها بكميات مناسبة، وتقليل استهلاك اللحوم الحمراء، وتجنب البلاستيك ذي الاستخدام الواحد، واستعمال الأزياء المستدامة، مؤكدة أنه يمكن لهذه الاختيارات البسيطة أن تحدث أثرًا فعالًا في المناخ".

من جهته قال عيسى السبوسي، مدير مشروع عام الاستدامة: “بينما تستعد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف ”COP28"، ندعو الجميع إلى تكثيف الجهود والعمل سويًا لمواجهة تغير المناخ، وتقع على عاتقنا مسؤولية بذل كل ما في وسعنا تجاه العمل المناخي، فضلًا عن أن جهودنا الجماعية في الاستدامة اليوم ترسم ملامح مستقبلنا للأجيال القادمة".

ولتشجيع الأشخاص على خوض رحلة الاستدامة، أطلق عام الاستدامة اختبار تحليل الشخصية المستدامة لمساعدة الجميع على فهم الطريقة الممكنة للمساهمة في مستقبل أكثر استدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة والعالم.

ويستطيع الجميع الإطلاع على أحدث المبادرات والأنشطة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لعام الاستدامة في دولة الإمارات uaeyearof.ae . ويمكن أيضًا التفاعل مع الفريق ومشاركته الآراء عبر وسائل التواصل الاجتماعي.