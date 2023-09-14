بنك الإمارات دبي الوطني يشارك في «COP28»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، عن مشاركته في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ «COP28» بصفته شريكاً داعماً للمسار، حيث سيُعقد المؤتمر في مدينة إكسبو دبي في نوفمبر من العام الجاري.

وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، إن قطاع الخدمات المصرفية والمالية يؤدي دوراً مهماً في دعم الانتقال إلى الحياد المناخي عبر قطاعات العملاء. وبصفتنا بنكاً محلياً رائداً، فإننا نتطلع إلى التعاون مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ومختلف الشركاء الآخرين، بما يسهم في دفع الحوار الهادف والبنّاء واتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل من أجل تحقيق طموحنا المشترك في التصدي للتغير المناخي.

وأوضح فيجاي بينز، كبير مسؤولي الاستدامة ورئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني، أن بنك الإمارات دبي الوطني ممتن جداً لإتاحة هذه الفرصة له لدعم أهم مؤتمرات وتجمعات المناخ العالمية لهذا العام، حيث يعد مكافحة التغير المناخي أحد أكبر التحديات التي يواجهها العالم حالياً وأكثرها إلحاحاً.

وأضاف: نحن على قناعة أنه بتضافر الجهود والعمل الجماعي المشترك لجميع الأطراف المعنية، سنتمكن من الانتقال إلى مستقبل محايد مناخياً وخالٍ من الانبعاثات. ونتطلع إلى أن نكون جزءاً من هذا التغيير المنشود والالتزام بدعم مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050 لقيادة الدولة ليصبح اقتصادها مستداماً قائماً على المعرفة.