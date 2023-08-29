العاصفة المدارية إيداليا قد تصبح إعصاراً لدى وصولها إلى فلوريدا

المصدر: أ.ف.ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

اشتدت قوة العاصفة المدارية إيداليا، لدى عبورها فوق الطرف الغربي لكوبا، وواصلت طريقها نحو ساحل فلوريدا المطل على الخليج، وسط توقعات الأرصاد بأن تصبح إعصاراً في أي وقت.

وحذّر حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، من أن العاصفة المرجح أن تصل اليابسة بدرجة إعصار بحلول الأربعاء، قد تكون لها تداعيات كبيرة على امتداد خليج المكسيك. وقال في مؤتمر صحافي، إن على الأهالي الاستعداد لتدابير إخلاء.

وقال المركز الوطني للأعاصير في تحديث للمعلومات إن ترافق ارتفاع المياه بسبب العاصفة مع المد المائي سيتسبب في غرق المناطق الجافة عادة قرب الساحل.

وأضاف في بيان نشره على المنصات الاجتماعية: «هناك ارتفاع للمياه بسبب العاصفة يمثل خطراً على الأرواح في أجزاء من ساحل فلوريدا المطل على الخليج».

وأصدر مركز الأعاصير، العديد من التحذيرات لولايات فلوريدا وجورجيا وكارولاينا الجنوبية في وقت تفاقم المياه الساخنة لخليج المكسيك شدة العاصفة.

وتوقع المركز أيضاً، ظروفا تترافق مع إعصار وعاصفة مدارية في أجزاء من غرب كوبا حتى صباح الثلاثاء.

وقال إن العاصفة قد تتسبب بأعلى ارتفاع للمياه شمال خليج تامبا، المنطقة التي يسكنها 3,2 ملايين نسمة، وأن يبلغ ارتفاع المياه ما بين 8 إلى 12 قدم فوق اليابسة.

وقد تضرب فيضانات مناطق أخرى من فلوريدا بما فيها منطقة الشريط الضيق وجنوب جورجيا حتى الأربعاء، وفق المركز. ويمكن أن تصل الفيضانات إلى أجزاء من كارولاينا الجنوبية بحلول الخميس.

وأكدت الوكالة الفدرالية الأميركية لإدارة الطوارئ، أنها تقوم بالاستعدادات للاستجابة لتداعيات العاصفة بما في ذلك نشر عدد من موظفيها، وفق البيت الأبيض.

وأصدرت السلطات الكوبية، تحذيراً من إعصار لأقاليم بينا ديل ريون وأرتيميسا، إضافة إلى جزيرة إيسلا دو لا خوفنتود. وتم إجلاء آلاف الكوبيين أو فروا قبل وصول العاصفة، وفق ما أعلنت السلطات ووسائل إعلام رسمية.

وبعد مرورها في كوبا، ستتوجه العاصفة فوق الخليج الذي يقول علماء إنه يشهد موجة حر مائية، ما يفاقم من شدة رياح إيداليا مع توجهها نحو فلوريدا.

وقال المركز الأميركي للأعاصير، إن العاصفة ستمر فوق مياه تبلغ حرارتها نحو 31 درجة. وحذّر من أن الحرارة هي أحد العوامل التي تزيد من قوة الأعاصير.