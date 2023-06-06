"كيوليس" العالمية توقع تعهد الشركات المسؤولة مناخياً

المصدر: دبي - البيان

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وقعت شركة "كيوليس"، المتخصصة في مجال خدمات النقل العام، على مبادرة "تعهد الشركات المسؤولة مناخياً" التي أطلقتها وزارة التغير المناخي والبيئة وذلك تماشيا مع التزام الشركة بدعم أجندة العمل المناخي لدولة الإمارات ومبادرتها الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وقد جاء توقيع التعهد ضمن النسخة العاشرة من سلسلة اجتماعات "الحوار الوطني حول الطموح المناخي"، التي عقدت مؤخرًا تحت رعاية معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك قبيل استضافة دولة الإمارات اجتماعات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ " COP28" في نوفمبر المقبل.

يذكر أن اجتماعات "الحوار الوطني للطموح المناخي" تقدم منصة لا مثيل لها للتجمعات الخاصة بقطاع التصنيع بما يتماشى مع أهداف المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 كمحرك وطني يهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية. في هذا الإطار، لطالما أبدت شركة " كيوليس" التزامها بالحوكمة البيئية من خلال سعيها للحد من الانبعاثات الكربونية ومواصلة الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي.

وقال تيبو بيلات، مدير إدارة الإعداد والتجهيز لدى كيوليس، الذي قام بتوقيع التعهد نيابة عن الشركة: "انطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية تؤكد شركة "كيوليس" التزامها التام بدعم الخطوات الكبيرة التي تتخذها دولة الإمارات في إطار الجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي." وأعرب عن هدف "كيوليس" الراسخ بأن النقل المستدام أمر محوري لتشكيل مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة، قائلا:" إننا في "كيوليس" نؤيد بشدة بأنه من خلال تبني الممارسات الصديقة للبيئة والحد من انبعاثات الكربون، فإننا نساهم في تنفيذ أجندة العمل المناخي لدولة الإمارات ودعم التوجه العالمي لمكافحة تغير المناخ و مستقبل أكثر استدامة".