تقرير إكسبو 2020 يوثق ممارسات الاستدامة و فرص تطورها

المصدر: وام

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وثق تقرير إكسبو 2020 دبي السنوي للاستدامة – المستند إلى معايير المبادرة العالمية للتقارير - الممارسات المستدامة الرائدة التي تم تطبيقها أثناء انعقاد الحدث الدولي وأظهر فرص تطويرها في مدينة إكسبو دبي مع استعداد مدينة المستقبل لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ " "COP28 " في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبلين.

و استعرض التقرير حقائق عن الاستدامة في إكسبو 2020 دبي في الفترة من أول أكتوبر2021 إلى 31 مارس 2022 وأبرز التقنيات المبتكرة التي تم توظيفها في هذه الدورة من الحدث الدولي والتي تؤسس لمزيد من التقدم في هذا المجال عبر تبني مدينة إكسبو دبي هذه التقنيات لتكون ركائز مدينة المستقبل المستدامة التي تتمحور حول الإنسان.

وركز التقرير على طيف واسع من الأنشطة من إدارة الكربون إلى الحد من هدر الطعام، وتم إعداده بما ينسجم مع معايير المبادرة العالمية للتقارير (GRI) وهي منظمة دولية مستقلة للمعايير، تعد معاييرها الأكثر استخدامًا لإعداد التقارير عن الاستدامة على مستوى العالم.

وقال مات براون، رئيس عمليات الاستدامة لدى مدينة إكسبو دبي، إن إكسبو 2020 دبي كان بمثابة منصة انطلاق وأرض اختبار للأفكار الجديدة والابتكارات المؤثرة وأن التقرير يكشف عن الالتزام بهذه الروح في السعي لتطوير الموقع واستضافة الحدث بشكل مستدام.

وأضاف: "نتطلع إلى مشاركة قصتنا ودروسنا والأثر المتحقق عبر رحلتنا وتوجهنا نحو الحياد الكربوني بحلول عام 2030، خاصة مع استضافتنا لمؤتمر "COP28" وسعينا لنكون مدينة المستقبل التي توفر مثالاً حياً للتخطيط الحضري المستدام".

ومن بين النقاط البارزة، تنفيذ برنامج إدارة الكربون، حيث قام إكسبو 2020 دبي بتكييف المعايير والمبادئ التوجيهية المعترف بها دوليًا لإرساء منهجية فريدة ومناسبة لتقدير البصمة الكربونية.

و وضع إكسبو 2020 دبي قائمة جرد لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري لرصد التغييرات في تلك الانبعاثات والإبلاغ عنها، تشمل مصادر الانبعاثات من إكسبو ومن الأطراف والجهات الأخرى غير التابعة له.

و قلل إكسبو 2020 دبي انبعاثات غازات الدفيئة من خلال استراتيجيات التخفيف المستدامة بنسبة 10 في المائة تقريبًا مقارنة بسيناريو "العمل كالمعتاد" فيما تم تحقيق انخفاض إضافي بنسبة 5 في المائة ناتجة عن تعويضات الكربون.

وقدم برنامج الحفاظ على الطعام في إكسبو 2020 دبي أكثر من 93000 وجبة للمحتاجين، وحافظ على 93 مليون لتر من المياه وحول ما يقرب من 90 طنا من ثاني أكسيد الكربون (CO2).

و حفز التنفيذ المؤثر لهذا البرنامج الأول من نوعه في الإمارات العربية المتحدة على استكشاف إمكانية توسيعه على الصعيد الوطني، والذي شكل في نهاية المطاف جزءًا من مبادرة "نعمة" الوطنية للحد من فقد الغذاء وهدره.

و كان تجسيد مبادئ الاقتصاد الدائري ، ولا يزال ، أمرًا بالغ الأهمية، مع العديد من الإرشادات والمتطلبات التي تم اعتمادها وتوظيفها ضمن إكسبو ومؤسسات البائعين والموردين والمقاولين والمصممة لرفع مستوى معايير الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.. وتشمل هذه ``إرشادات RISE للعمليات المستدامة ''، وهي مجموعة من معايير الاستدامة التي تدعم المعايير البيئية والاجتماعية والأخلاقية، بالإضافة إلى إرشادات المواد المستدامة، التي قللت من الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية السلبية لكل المواد المستخدمة والموردة، والتي تتضمن معلومات حول محتوى الكربون، وإعادة التدوير، والتوريد المسؤول، والمشتريات الإقليمية، وإرشادات الأثر الصحي.

وبفضل التزام فرق إدارة المشروع والمهندسين المعماريين والمصممين والمهندسين والاستشاريين، تم شراء 98 في المائة من المواد المختارة وفقًا لإرشادات المواد المستدامة.

وتم تضمين الاستدامة في جميع جوانب العمل في كل مجال من مجالات إكسبو 2020 دبي، حيث حصل على العديد من الشهادات لدولية، بما في ذلك من LEED و CEEQUAL و ISO والمعايير الأوروبية والدولية للمساواة بين الجنسين والمجلس الدولي لإمكانية الوصول الحسي.

و يتواصل هذا الالتزام الثابت عبر تنفيذ جميع البرامج والإرشادات والخطط من قبل مدينة إكسبو دبي وتكييفها.. لتتماشى الجهود جميعها مع الخطط والمبادرات الإستراتيجية لدبي والإمارات العربية المتحدة ، بما في ذلك الخطة الحضرية الرئيسية لدبي 2040 والمبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 ، بالإضافة إلى الأهداف العالمية "أهداف التنمية المستدامة".