دراسة: إكسون موبيل تنبأت بالاحتباس الحراري منذ السبعينيات

المصدر: أ ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

خلصت دراسة جديدة إلى أن علماء شركة "إكسون موبيل” كانوا دقيقين بشكل ملحوظ في توقعاتهم حول ظاهرة الاحتباس الحراري في السبعينيات من القرن الماضي. لكن في ذاك الوقت، أصدرت الشركة تصريحات علنية تناقض استنتاجات علمائها.

فحصت الدراسة، التي نشرت في مجلة "ساينس”، البحث الذي مولته الشركة خلال السبعينيات.

وتوقع البحث الاحتباس الحراري القادم بدقة مساوية أو أفضل من دقة توقعات علماء الحكومة والأكاديميين في الولايات المتحدة.

كان هذا في نفس الوقت الذي شك فيه عملاق النفط علنا في أن الاحتباس الحراري حقيقي.

وتقول "إكسون موبيل” إن فهمها لتغير المناخ تطور على مر السنين، وإن المنتقدين يسيئون فهم أبحاثها السابقة.

أفاد علماء وحكومات ونشطاء ومواقع إخبارية، ومن بينهم صحيفتا "لوس أنجلس تايمز” و"إنسايد كلايميت نيوز"، قبل عدة سنوات بأن "إكسون موبيل" كانت على علم وبدقة بتغير المناخ منذ العام 1977 تقريبا، بينما كانت تلقي بظلال من الشك علنا.

وكانت الشركة توقعت أن درجة حرارة كوكب الأرض سترتفع بواقع 0.2 درجة مئوية كل عقد.