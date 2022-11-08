صندوق المناخ الأخضر: جهود مصر جعلت «كوب 27» فرصة لتنفيذ آليات مواجهة التغير المناخي

المصدر: وام

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أكد هنري غونزاليس، نائب المدير التنفيذي في صندوق المناخ الأخضر، أن جمهورية مصر العربية تمكنت من جمع مختلف الدول والأطراف المعنية بالتغير المناخي بنجاح، ضمن أول دورة من "كوب" تعقد في القارة الأفريقية ما يجعلها دورة للعمل والتنفيذ الحقيقي للآليات والسبل الداعمة لمواجهة التغير المناخي، بالاستفادة من الجهود المصرية المحققة.

وقال غونزاليس في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام": تأتي الدورة الحالية تحت شعار "التنفيذ"، من خلال التركيز على الاحتياجات الحقيقية للمجتمعات في العالم أجمع خاصة في الدول النامية بأفريقيا و تعد فرصة لجمع المؤسسات المرموقة والكبرى، بهدف أن نكون قادرين على تحقيق الأجندة المناخية والمستهدفات المطلوبة.

وأضاف: " يحتاج العالم لمواجهة التغير المناخي للإرادة السياسية الحقيقية، نظراً لأن تحديات التغير المناخي تحديات طويلة الأمد لا قصيرة الأمد” .. مشيراً إلى أنه رغم وجود التحديات والظروف الجيوسياسية، ودخول العالم في مرحلة التعافي من تداعيات "كوفيد 19"، إلا أن مناقشة التغير المناخي غير قابلة للتأجيل نظراً لمستجداته ومتغيراته.

ونوه إلى أهمية التحول في المصادر، وتفعيل دور القطاعين العام والخاص، وأن يتم مراعاة متطلبات المناخ في الاستثمارات والمشاريع الوطنية، وذلك عبر الاستفادة من الموارد المتاحة ودعم الجهود الدولية للوصول للمستهدفات.

جدير بالذكر، أن صندوق المناخ الأخضر صندوق أنشئ في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي ككيان تشغيل للآلية المالية لمساعدة البلدان النامية في ممارسات التكيف والتخفيف لمواجهة تغير المناخ، و يدعم المشاريع والبرامج والسياسات والأنشطة الأخرى المتعلقة بالاقتصاد الأخضر ويعد محور الجهود المبذولة لرفع التمويل المناخي بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.