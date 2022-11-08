كوب27 يبحث فرض ضرائب على الوقود الأحفوري

المصدر: أ ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

يناقش قادة العالم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري اليوم الثلاثاء، حيث شهدت محادثات المناخ الدولية هذا العام في مدينة شرم الشيخ المصرية دعوات متزايدة لشركات الوقود الأحفوري للمساعدة في دفع ثمن الأضرار التي ساهمت في تسببها لكوكب الأرض.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين بأن البشرية على ”طريق سريع إلى جحيم المناخ.”

وأضاف ”أقدامنا على دعسة الوقود. أطالب دول العالم بالتعاون أو مواجهة الموت”.

وقال غوتيريش وزعماء مثل رئيسة وزراء باربادوس، ميا موتلي، إن الوقت حان لجعل شركات الوقود الأحفوري تساهم في الأموال التي ستزود البلدان الضعيفة بالمساعدة المالية مقابل الخسائر التي تعاني منها والمتعلقة بالمناخ.

اكتسبت فكرة فرض ضريبة غير متوقعة على أرباح الكربون زخما في الأشهر الماضية وسط الأرباح المرتفعة لشركات النفط والغاز الكبرى حتى في الوقت الذي يعاني فيه المستهلكون لدفع تكلفة تدفئة منازلهم وملء سياراتهم بالوقود.

كانت انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة معلقة على محادثات الثلاثاء، مع قلق العديد من النشطاء البيئيين بأن تصعب هزيمة الديمقراطيين على الرئيس جو بايدن الاستمرار في أجندته المناخية الطموحة.