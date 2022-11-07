أول ظهور دولي لرئيس رئيس وزراء بريطانيا في «كوب27»

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قال رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك، اليوم الاثنين إن العالم يجب أن "يفي بإرث" قمة المناخ "كوب26" التي عُقدت في جلاسجو العام الماضي، حيث بدأ يوما حافلا، في أحدث جولة لمباحثات الأمم المتحدة في شرم الشيخ بمصر.

ووفقا لوكالة بي أيه ميديا البريطانية، قال سوناك على تويتر: "سأنضم اليوم إلى زعماء من جميع أنحاء العالم في كوب27".

وقال: "من أجل أطفالنا وأحفادنا، يجب أن نفي بإرث جلاسجو، ونحمي مستقبل الكوكب".

كما التقى سوناك برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لإجراء مباحثات خلال قمة المناخ.

يأتي الاجتماع الذي اقتصر عليهما، وسط تصاعد التوتر مع التكتل الأوروبي بشأن تطبيق بروتوكول أيرلندا الشمالية.

ومن المرجح أيضا أن تكون مباحثاتهما قد تطرقت إلى التصدي لتغير المناخ والحرب الأوكرانية وأزمة الطاقة.

وهذا هو أول ظهور لرئيس الوزراء البريطاني الجديد على الساحة الدولية منذ أن دخل مقر الحكومة البريطانية في 10 داونينج ستريت قبل أسبوعين.