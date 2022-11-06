تقرير أممي: الكوكب يستغيث ومشكلات المناخ تتفاقم بشكل أسرع

المصدر: أ ب

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حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، يوم الأحد، من أن ارتفاع درجة حرارة الأرض ومنسوب مياه البحار مشكلة تتفاقم بشكل أسرع من ذي قبل، وذلك في حين بدأ زعماء العالم التجمع من أجل مفاوضات المناخ الدولية.

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: إن "أحدث تقرير عن حالة المناخ العالمي هو من وقائع الفوضى المناخية ... يجب علينا الرد على إشارة استغاثة الكوكب بالعمل، بإجراءات مناخية طموحة وذات مصداقية".

وقالت وكالة المناخ التابعة للأمم المتحدة في تقريرها السنوي، إن ارتفاع مستوى سطح البحر في العقد الماضي كان ضعف ما كان عليه في التسعينيات، ومنذ يناير 2020 قفز بمعدل أعلى من ذلك.

منذ بداية العقد، ارتفع منسوب مياه البحار بمعدل 5 ملم في السنة مقارنة مع 2.1 ملم في التسعينيات.

كما قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في تقريرها إن السنوات الثماني الماضية كانت الأكثر دفئا على الإطلاق.

وقال رئيس المنظمة بيتيري تالاس للأسوشيتدبرس:"لقد خسرنا لعبة ذوبان الجليد وكذلك معدل مستوى سطح البحر .. لا توجد مؤشرات إيجابية حتى الآن".