السيسي يدعو لوضع خارطة طریق تحمي العالم من تأثیرات التغیرات المناخیة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن الأخطار المناخية وتحدياتها تتطلب تحركاً سريعاً من كافة الدول، داعياً إلى وضع خارطة طريق تحمي العالم من تأثیرات التغیرات المناخیة.

وقال السيسي، عبر حسابه في تويتر، "بكل فخر واعتزاز وتشرف بالمسؤولیة، اتطلع لافتتاح فعالیات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقیة الأمم المتحدة بمدینة شرم الشیخ، "كوب 27" الإطاریة حول تغیر المناخ ".

وأضاف "إن الدورة الحالیة من قمة المناخ تأتي في توقیت حساس للغایة، یتعرض فیھا عالمنا لأخطار وجودیة وتحدیات غیر مسبوقة، تؤثر على بقاء كوكبنا ذاته وقدرتنا على المعیشة علیه".

وتابع :" ولا شك أن ھذه الأخطار وتلك التحدیات تستلزم تحركاً سريعاً من كافة الدول لوضع خارطة طریق للإنقاذ، تحمي العالم من تأثیرات التغیرات المناخیة".

وأشار السيسي إلى "إن مصر تتطلع لخروج المؤتمر من مرحلة الوعود إلى مرحلة التنفیذ بإجراءات ملموسة على الأرض، تبني على ما سبق، لا سیما مخرجات قمة جلاسكو واتفاق باریس".

وانطلقت اليوم في المركز الدولي للمؤتمرات بمدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية فعاليات مؤتمر الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف "cop27" بمشاركة واسعة من 197 دولة ومنظمات وهيئات دولية ومسؤولين في الأمم المتحدة، والمهتمين بقضايا البيئة حول العالم.