العاصفة الإستوائية "ليزا" تغرق بعض جزر الكاريبي.. فيديو

المصدر: البيان

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ضربت العاصفة الاستوائية ليزا سواحل بيليز في البحر الكاريبي، حيث تسببت في فيضانات وأضرار مادية قبل أن تتجه أول أمس الخميس نحو المكسيك.

وكانت ليزا خلال الساعات الأولى من صباح الخميس تتحرك غربًا بسرعة 24 كيلومترًا (15 ميلًا) في الساعة مع رياح قصوى تبلغ 120 كم / ساعة (75 ميلًا في الساعة)، لحسب "يورونيوز".

ومن المرجح أن ترفع العاصفة مستويات المياه، حيث قد تصل إلى 4 إلى 7 أقدام (1.2 إلى 2.1 متر) فوق مستويات المد الطبيعي بالقرب من الشمال، حيث يعبر مركز ليزا ساحل بليز والأجزاء الجنوبية الشرقية من شبه جزيرة يوكاتان.

وقد أعلن روني ماكناب، عمدة رواتان؛ إحدى أكبر الجزر السياحية في البلاد، حالة الطوارئ ما سمح بتعليق الدراسة وتحويل المدارس إلى ملاجئ.

وحث ماكناب السكان على تخزين الطعام ودعا السياح لعدم مغادرة فنادقهم لمدة 36 ساعة.

العاصفة الإستوائية "ليزا" تغرق بعض جزر الكاريبي.. فيديوhttps://t.co/QSwWHUyJdu pic.twitter.com/GUn1JNCDSv — صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 4, 2022