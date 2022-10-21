مطارات دبي تحصد «جائزة محمد بن راشد العالمية للطيران» لفئة أفضل برنامج استدامة

المصدر: وام

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حازت مطارات دبي -الجهة المشغلة لكل من مطار دبي الدولي/ /DXB ومطار دبي وورلد سنترال/ DWC/ -على "جائزة الشيخ محمد بن راشد العالمية للطيران"" لفئة أفضل برنامج استدامة في الطيران – معيار البيئة، تقديرا لجهودها المتواصلة نحو تحقيق مستقبل أكثر استدامة في قطاع الطيران العالمي.

تم تسليم الجائزة خلال حفل خاص أقيم بحضور ممثلي مجتمع الطيران الدولي في مدينة مونتريال الكندية على هامش اجتماعات الجمعية العمومية الـ 41 لمنظمة الطيران المدني الدولي حيث تم تسليط الضوء على المساهمات الرائدة التي قدمتها مطارات دبي ضمن قطاع الطيران عبر إطلاق العديد من المبادرات الخضراء الهادفة إلى تعزيز الاستدامة البيئية. وتتضمن هذه المبادرات استبدال 150 ألف مصباح كهربائي تقليدي في مباني المسافرين وإشارات الإنارة الأرضية في الممرات بمصابيح LED موفرة تعتمد على الطاقة الهجينة وذات كفاءة عالية فضلاً عن تركيب ألواح الطاقة الشمسية من 15 ألف لوحة في مبنى المسافرين 2 في مطار دبي الدولي DXB والذي يعد الأكبر على مستوى جميع المطارات في منطقة الشرق الأوسط.

وأعرب عمر بن عدي نائب الرئيس التنفيذي لشؤون التكنولوجيا والبنية التحتية في مطارات دبي عن سعادته بالحصول على جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للطيران بما يعكس مكانة مطارات دبي المرموقة ضمن قطاع الطيران ومساهماتها الفاعلة في دعم مجتمع الطيران العالمي والتزامها بدفع مسيرته الريادية نحو مستقبل أكثر استدامة بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية طويلة الأمد التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن المناخ.

يذكر أن "جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للطيران" أطلقت في عام 2016 بهدف تكريم وإبراز إسهامات الدول والمنظمات والأفراد في نجاح صناعة الطيران إيماناً من قيادة الدولة الرشيدة بأهمية قطاع الطيران ودعماً لمبادرة منظمة الطيران المدني الدولي "عدم ترك الدول خلف الركب".

وتتضمن الدورة الثانية من "جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للطيران" ثلاث فئات رئيسية هي: فئة مخصصة للدول المساهمة في توفير الموارد الداعمة للدول الأخرى وذلك لتحقيق أهداف "إيكاو" والفئة الثانية لأفضل برنامج استدامة في الطيران وتشمل معيار البيئة والمعيار الاجتماعي والاقتصادي في حين تختص الفئة الثالثة بالبحوث الأكاديمية وتستهدف جهود البحث والتطوير في التقنيات ذات العلاقة بالطيران.