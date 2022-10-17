فرنسا تدفع غرامات بملايين اليوروهات بسبب سوء جودة الهواء

المصدر: د ب ا

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أمر مجلس الدولة الفرنسي، أعلى محكمة إدارية في البلاد، الحكومة بدفع غرامات تقدر بملايين اليوروهات، بسبب سوء جودة الهواء في المدن الفرنسية.

وبحسب بيان صادر عن المحكمة، اليوم الإثنين، فإن الحكومة الفرنسية لم تفعل اللازم من أجل ضمان جودة الهواء.

وتم تجاوز الحدود المسموح بها بالنسبة لانبعاثات ثاني أكسيد النيتروجين في باريس وليون ومرسيليا خلال الفترة بين شهر يوليو 2021 و 2022. ولهذا، ستدفع الدولة غرامات تقدر بـ 20 مليون يورو ( 60ر19 مليون دولار) للمنظمات البيئية.

وفرض مجلس الدولة بالفعل غرامة قدرها 10 ملايين يورو على فرنسا في عام 2021 بعد أن تقدمت منظمات بيئية بشكوى إلى المجلس بسبب سوء جودة الهواء في المدن الفرنسية، وفقا للائحة جودة الهواء في الاتحاد الأوروبي.