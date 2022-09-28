الجفاف يهدّد الحياة البرية في كينيا بالانقراض

المصدر: إعداد: عبدالهاني عليوات

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قتل أسوأ جفاف في كينيا منذ أربعة عقود ما يقرب من 2٪ من أندر الحمير الوحشية في العالم في ثلاثة أشهر، وأفيالا أكثر ب 25 مرة من المعتاد خلال نفس الفترة.

وتسبب الجاف في تصحر الحياة البرية الشهيرة في كينيا وانعدام مصادر الغذاء العادية فيها، ما دفع الحيوانات إلى خوض صراع مميت مع البشر على نطاق أوسع، حيث وصلت إلى حواف البلدات والقرى، في بحث يائس عن القوت.

يقول دعاة الحفاظ على البيئة إنه بدون تدخلات لحماية الحياة البرية، أو إذا فشل موسم الأمطار الوشيك مرة أخرى، فقد تواجه الحيوانات في أجزاء كثيرة من الدولة الواقعة في شرق أفريقيا أزمة وجودية.

قال أندرو ليتورا، ضابط المراقبة في Grevy's Zebra Trust (GZT): "إنه تهديد خطير لنا". حمار غريفي الوحشي، الذي هو أكبر من حمار وحشي هو الأكثر ندرة في هذا النوع، حيث لن يتبق منها سوى 3000 رأس في العالم، 2500 منها في كينيا.

وأضاف ليتورا، وهو يحدق تحت أشعة الشمس الحارقة في محمية سامبورو الوطنية في شمال كينيا القاحل، إن الجفاف قتل حوالي 40 جريفي منذ يونيو، وهو العدد المتوقع أن يموت على مدار عام كامل.