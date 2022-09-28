تعدّ الأقدم على الإطلاق.. 5 أشجار تزيد أعمارها على 5 آلاف عام في الصين

المصدر: البيان

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جاء في نتائج التعداد الثاني (2015-2021) لموارد الأشجار القديمة والقيّمة في الآونة الأخيرة بالصين أن هناك إجمالي 5.0819 مليون شجرة قديمة ضمن نطاق التعداد في الصين، بما في ذلك 5 أشجار تاريخية قديمة يزيد عمرها على 5000 عام، جميعها من شجر السرو، موزعة في مدن يانان ووينان وشانغلو من مقاطعة شنشي. من بينها، توجد شجرتان يبلغ عمرهما 5000 عام في ضريح الإمبراطور الأصفر، سلف الصين الأول بمحافظة هوانغلينغ بمدينة يانان، بحسب صحيفة "الشعب" الصينية.

يعمل لي شياو جون في أعمال التخضير والصيانة في ضريح الإمبراطور الأصفر منذ أكثر من 20 عامًا، وهو على دراية بالأشجار القديمة التاريخية المتواجدة في المكان. ويوجد أكثر من 83000 شجرة سرو قديمة في جبل الجسر، حيث يقع ضريح الإمبراطور الأصفر، من بينها أكثر من 34600 شجرة سرو قديمة عمرها أكثر من ألف عام، وإنها أقدم وأكبر مجموعة لأشجار السرو والأفضل حفظا في الصين.

ووفقًا لـلي شياو جون، يُقال إن أقدم شجرة بين أشجار السرو التاريخية في ضريح الإمبراطور الأصفر قد زرعها الإمبراطور الاصفر، يبلغ ارتفاع شجرة السرو القديمة أكثر من 20 مترًا، وقطرها 11 مترًا عند ارتفاع الصدر، وتبلغ مساحة المظلة أكثر من 190 مترًا مربعًا.