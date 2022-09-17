مقتل وفقدان 24 شخصاً في انهيار أرضي في نيبال

المصدر: وكالات

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لقي ما لا يقل عن 14 شخصا مصرعهم وأصيب سبعة آخرون جراء انهيار أرضي نجم عن هطول أمطار غزيرة في منطقة أتشام غرب نيبال.

وقال دان باهادور كاركى المتحدث باسم الشرطة إن رجال الإنقاذ انتشلوا القتلى والجرحى من حطام خمسة منازل مدفونة تحت الطمي في منطقة أتشام، على بعد حوالى 450 كيلومترا غرب العاصمة كاتماندو.. بينما يواصل عمال الإنقاذ البحث للعثور على 10 أشخاص آخرين مفقودين.

وتقع السيول والانهيارات الأرضية بشكل متكرر في نيبال ذات التضاريس الجبلية، خاصة خلال الأمطار الموسمية السنوية بين يونيو وسبتمبر .

ولقي ما لا يقل عن 48 شخصا حتفهم وفُقد 12 في البلاد جراء السيول والانهيارات الأرضية حتى الآن هذا العام، وفقا للبيانات الرسمية.