الحرائق تلتهم غابات جنوب فرنسا من جديد.. فيديو

المصدر: البيان

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شب حريق مهول أمس الاثنين في منطقة ميدوك لزراعة العنب، الواقعة في جنوب غرب فرنسا، ويكافح نحو 350 من رجال الإطفاء وست طائرات لإطفائه.

وأحرقت النيران حوالي 1300 هكتارا ودمرت أربعة منازل، كما أجبرت 540 شخصا على إجلاء المنطقة، وفقا لحاكم منطقة جيروند الثلاثاء، وفق "يورونيوز"

وقالت السلطات الفرنسية إن الحريق تسبب أيضًا في أضرار لمباني المنطقة و1800 هكتار من الأراضي.

وانضم المئات من رجال الإطفاء إلى جهود إطفاء الحريق رغم الظروف الجوية غير المواتية في المنطقة، التي شهدت حرائق غابات كبيرة في شهري يوليو وأغسطس، عندما كانت درجات الحرارة عند مستويات قياسية.