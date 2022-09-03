ظهور فراشات جديدة بتركيا

المصدر: البيان

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بدأت أنواع جديدة من الفراشات في الظهور بتركيا، بالتزامن مع ازدياد دفء المناطق الباردة بسبب ظاهرة التغير المناخي، بحسب أكاديمية تركية.

وذكرت أوريم قره جتين، أستاذة الهندسة البيئية بجامعة أرجييس التركية، أن المعلومات تفيد بوجود نحو 400 نوع من الفراشات في تركيا يستوطن 45 منها بشكل دائم، مقابل 500 نوع في أوروبا، ونحو 700 في كندا والولايات المتحدة.

وأضافت قره جتين في حديثها للأناضول، أن بعض أنواع الفراشات في تركيا معرضة لخطر الانقراض، مشددة على العلاقة الوثيقة بين الكائنات الحيّة والمناخ.

وأوضحت أن هناك أنواعا من الفراشات تغادر بسبب تغير المناخ إلى مناطق مناسبة أو تتكيف مع المناخ المتغير أو قد تختفي تمامًا وتهلك.

إقامة مؤقتة

اعتبرت أستاذة الهندسة البيئية أن تأثير تغير المناخ على أنواع الفراشات في الوقت الحالي يعد إيجابيا لتركيا، لأن الأماكن الباردة بدأت تصبح دافئة.

وقالت قره جتين: "جرى بالفعل تسجيل زيادة في الأنواع القادمة إلى تركيا من إفريقيا".

وأضافت: "يسعدنا أن نعتقد أن فراشات جديدة بدأت العيش في مناطقنا، لكن هذه عملية مؤقتة، وبعبارة أخرى فالآثار الحقيقية لتغير المناخ سوف تدفع مجموعة واسعة من الكائنات الحية إلى عدم التكيف والتأثر سلبًا".

وأشارت إلى أن عمر الفراشات قصير جدًا، ويمكنها التكيف بسرعة كبيرة مع بيئتها، لكن إذا استمرت عملية تغير المناخ وفق المعدلات الحالية فإن انقراض بعض الأنواع سوف تعتبر "نتيجة لا مفر منها".

وتابعت: "نرى الآثار الحالية على الأنواع التي تعيش في الجبال، بالقرب من المنطقة الجليدية، ومن المتوقع أن تكون الفراشات التي تعيش في تلك المنطقة هي أكثر الأنواع تضررًا نتيجة ذوبان الأنهار الجليدية وتغير الموائل (كائنات بحرية) هناك".

تناغم متراجع

وأكدت قره جتين أن أحد الآثار السلبية لتغير المناخ هو تراجع عملية التزامن أو التناغم بين النباتات والفراشات.

وقالت: "من المهم أن تظهر الفراشات في نفس الوقت الذي تظهر فيه النباتات، لكي تتمكن من وضع بيوضها وضمان استمرار اليرقات في حياتها".

وأوضحت أن الفراشات موجودة في جميع أنحاء العالم باستثناء القارة القطبية الجنوبية، وقالت إن تركيا تستضيف أنواعًا مختلفة من الفراشات.