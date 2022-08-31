غوتيريش: العالم "يمشي نائماً" نحو "تدمير الأرض" ولابد من إيقاظه

المصدر: البيان

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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن العالم يمشي نائما نحو تدمير كوكب الأرض، ولا بد من إيقاظه وإيقاف هذا الأمر فورا، في إشارة إلى التغيّر المناخي.

وحذر غوتيريش مما وصفه بـ "تدمير كوكب الأرض" بسبب التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن البداية ظهرت في باكستان.

جاء ذلك في تغريدة نشرها غوتيريش على "تويتر"، أمس الثلاثاء، تعليقا على موجة الأمطار القياسية التي تشهدها باكستان والفيضانات المدمرة التي تضرر منها أكثر من 30 مليون باكستاني.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة: "نحن نتحرك دون وعي نحو تدمير كوكب الأرض بواسطة التغيرات المناخية"، واصفاً ما يقوم به العالم في هذا المجال كمن يمشي نائما، مشيرا إلى ضرورة إيقاظه وإيقاف هذا الأمر فورا.

وتابع: "اليوم نرى أوضاعا كارثية في باكستان وغدا ربما يأتي الدور على الدولة التي ينتمي إليها أي منا".