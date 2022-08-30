10 أيام وتبدأ برودة المياه .. وألطف أيام السنة بعد 40 يوماً

المصدر: البيان

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تشهد هذه الأيام دخول نجم سهيل، فيما تبدأ برودة المياه بعد 10 أيام من الآن ويبرد آخر النهار بعد عشرين ليلة، ويتساوى الليل مع النهار، بعد 30 يوماً، ويدخل علينا ألطف وأجمل وأروع أيام السنة "الوسم"، وبعد 40 يوماً، وفق خبير الأرصاد الجوية السعودي الدكتور خالد الزعاق

ونقلت صحيفة «سبق» السعودية عن الزعاق عن الزعاق قوله في فيديو على حسابه بتويتر، إن الأيام المقبلة هي التي تبين لنا ماهية الموسم القادم من حيث الأمطار أو الإجداب، عن طريق حركة الرياح وتخلقات السحب وألوانها.

وقال الزعاق إن أهم أمطار السنة 90 يوماً، هي الـ 20 يوماً السابقة على موسم الوسم والـ 20 يوماً اللاحقة له، تنبت ما ينبته الوسم، مشيراً إلى أن موسم الأمطار يمتد في المملكة ثمانية شهور، فيبدأ مع سهيل وينتهي بخفاء نجم سهيل، ويتزامن ذلك مع موسم "التويبع".